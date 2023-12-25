لا توجد مقارنة بين محمد رمضان وأحمد العوضي… تعليق مثير للجدل من خالد يوسف

أكد المخرج خالد يوسف إنه لا يمكن مقارنة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان. وجاء ذلك التصريح خلال مداخلة هاتفية مع على قناة صدى البلد 2 في برنامج تفاصيل وحواره مع المذيعة نهال طايل.

كما صرح خالد يوسف أنه يراهن على نجاح فيلم “الإسكندراني”، حيث أشاد بالأداء الرائع للنجم أحمد العوضي الذي يجسد دور ملاكم مصارعة في الفيلم.

وردا على بعض الانتقادات التي تعرض لها والتي تشير إلى أنه يتبع طريقة مشابهة لمحمد رمضان، أكد خالد يوسف أنه لا يوجد تشابه بين العوضي ورمضان نهائيا حيث إن كل منهما يقدم دوره بالشكل الذي يراه مناسبا ويعتبر تقييم الجمهور لأدائه الأمر الأهم.

وفيما يتعلق بتعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز زوجة العوضي على البرومو الخاص بالفيلم، قال خالد يوسف إنها قامت بنقل رؤية خاطئة للمشهد وأنها كانت تمزح بشكل غير جاد وتخاف من الخلاف مع أحمد العوضي.

يتمتع بلياقة ومهارة كبيرة

وأشار خالد يوسف إلى أنه قد استعان بمدرب خاص لتدريب أحمد العوضي على مشاهد الضرب والأكشن ، وأن أحمد العوضي يتمتع بلياقة بدنية عالية وبذل جهدا كبيرا في مشاهد الأكشن، كما صمم خلال التصوير على أن يقوم بتجسيد تلك المشاهد بنفسه دون الحاجة إلى استخدام ممثل بديل (دوبلير).