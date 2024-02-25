“لا تشتروا الذهب الآن”.. توقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل صفقة تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي والعمل على تحويلها إلى مجمع سياحي عمراني بشراكة مصرية إماراتية، وسوف يتم ضخ تدفقات دولارية بقيمة 35 مليار دولار استثمار وسيولة إلى السوق المصري، منها 15 مليار دولار خلال أسبوع، بينما يتدفق 20 مليار دولار خلال شهرين.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

صرح مستشار شعبة الذهب وصفي واصف في اتحاد الصناعات أن الذهب انخفض بقيمة 30%، وخلال مكالمة هاتفية أوضح وصفي واصف عبر قناة صدى البلد في برنامج ” صالة التحرير” أن التراجع في سعر الذهب يعود إلى تراجع الطلب على الذهب، مما أدي إلى زيادة المعروض في ظل انخفاض الطلب.

كما أن صفقة تطوير رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات أدت إلى استقرار اسعار الذهب، كما أن تقيم الذهب عالمياً يتأثر بأسعار الصرف العملة المحلية مقابل الدولار.

توقعات أسعار الذهب في مصر

توقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أن الذهب سوف يواصل تراجعه خلال الأيام القادمة، خاصه بعد إعلان صفقة تطوير رأس الحكمة.

صرح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أنه نتيجة الاستراتيجية التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل دخول السبائك الذهبية والجنيهات بدون رسوم مع الوافدين أدت إلى حدوث توازن في الأسعار بالأسواق.

أضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر الذهب سوف يواصل في التراجع وربما يستقر عند سعر الذهب عيار 21 عند 2800 جنيه؛ حيث أنه السعر العادل لجرام الذهب، كما نفي مستشار وزير التموين ما يتردد على ألسنة الكثير أن سعر الذهب قد يزيد مرة أخرى ويصل إلى 4000 جنيه للجرام.