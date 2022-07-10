لا تخافوا ولكن احذروا.. الأرصاد تحذر من درجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة

يهتم عددا كبيرا من المواطنين داخل مختلف محافظات مصر بحالة الطقس خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، لما تشهده من زيارات لتبادل التهنئة بين الأهل والجيران، ذلك بالإضافة إلى الخروج إلى المنتزهات وغيرها من الأماكن كأحد أنواع الترفيه، لذا أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بدءا من غدا الإثنين الموافق 11 استمرار حتى يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، أي بعد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

حالة الطقس الـ6 أيام القادمة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صدر عنها، إنه من المتوقع أن يسود مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار، وأما عن ساعات الليل فأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع جو معتدل الحرارة ورطب، أما عن مناطق السواحل الشمالية، فسوف تشهد طقس حار خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

وأضافت الهيئة، في بيانها الذي نشرته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، توجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما توجد شبورة على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

أخبار الطقس الـ6 أيام القادمة

وتابعت الهيئة في بيانها مؤكدة على أن نسبة الرطوبة من المتوقع أن ترتفع في أثناء ساعات النهار، ما يتسبب في زيادة الاحساس بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية عن حرارة الطقس المتوقعة في الظل، وأن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال سيناء مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل، على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على كافة المناطق في محافظات مصر، التي توقعها الخبراء سوف تأتي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجة البحري: 75-85 للعظمي و25-40 للصغرى.

السواحل الشمالية من 90-95 للعظمي 45-65 للصغرى.

جنوب سيناء 50-60 للعظمى و 35-30 الصغرى.

شمال الصعيد للعظمى 40-50 والصغرى 20-25.

جنوب الصعيد من 30_25 للعظمى و15-10 للصغرى.

درجات الحرارة يوم الاثنين 11 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجة البحري: 34 للعظمي و36 للمحسوسة.

السواحل الشمالية من 30 للعظمي 33 للمحسوسة.

جنوب سيناء 38 للعظمى و41 للمحسوسة.

شمال الصعيد 36 للعظمى و38 للمحسوسة.

جنوب الصعيد 42 للعظمى و43 للمحسوسة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجة البحري: 34 للعظمي و36 للمحسوسة.

السواحل الشمالية من 30 للعظمي 33 للمحسوسة.

جنوب سيناء 38 للعظمى و41 للمحسوسة.

شمال الصعيد 36 للعظمى و38 للمحسوسة.

جنوب الصعيد 41 للعظمى و42 للمحسوسة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجة البحري: 34 للعظمي و33 للمحسوسة.

السواحل الشمالية من 30 للعظمي 33 للمحسوسة.

جنوب سيناء 38 للعظمى و41 للمحسوسة.

شمال الصعيد 37 للعظمى و39 للمحسوسة.

جنوب الصعيد 40 للعظمى و41 للمحسوسة.

درجات الحرارة يوم الخميس 14 يوليو

القاهرة الكبرى والوجة البحري: 35 للعظمي و33 للمحسوسة.

السواحل الشمالية من 34 للعظمي 36 للمحسوسة.

جنوب سيناء 29 للعظمى 32 للمحسوسة.

شمال الصعيد 38 للعظمى 41 للمحسوسة.

جنوب الصعيد 41 للعظمى و42 للمحسوسة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 يوليو

القاهرة الكبرى والوجة البحري: 33 للعظمي 35 للمحسوسة.

السواحل الشمالية من 30 للعظمي 33 للمحسوسة.

جنوب سيناء 37 للعظمى 40 للمحسوسة.

شمال الصعيد 35 للعظمى 37 للمحسوسة.

جنوب الصعيد 41 للعظمى و42 للمحسوسة.

درجات الحرارة يوم السبت الموافق 16 يوليو

القاهرة الكبرى والوجة البحري: 34 للعظمي و36 للمحسوسة.

السواحل الشمالية من 30 للعظمي 33 للمحسوسة.

جنوب سيناء 38 للعظمى و41 للمحسوسة.

شمال الصعيد 36 للعظمى و38 للمحسوسة.

جنوب الصعيد 41 للعظمى و42 للمحسوسة.