لافروف يلتقي بالرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، وذلك بحسب الفيديو الذي نشره المتحدث باسم الخارجية المصري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان يظهر في مقطع الفيديو وزير الخارجية الروسي مترجلا من سيارته ذاهبا تجاه نظيره المصري، ومصافحا إياه بحرارة، وبعد ذلك انتقلا الوزيران داخل مقر الوزارة، وهما يتبادلان الأحاديث، وبحسب الصور التي نشرها المتحدث باسم الخارجية المصرية، فإنه حضر المباحثات بين الوزيرين وفدين رسميين ممثلين للقاهرة وموسكو.

In the presence of both delegations… Consultations between FM #Sameh_Shoukry & Russian FM Sergey Lavrov, to: ▪️ Discuss bilateral cooperation between Egypt & Russia

▪️ Exchange views regarding regional & international issues 🇪🇬🇷🇺@mfa_russia pic.twitter.com/mnL9tptRgW — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 24, 2022

وفي وقت سابق من يوم الأحد، التقى وزير الخارجية الروسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستقبله الرئيس في قصر الاتحادية بالقاهرة.

الآن في مقر الوزارة.. وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل نظيره الروسي وزير الخارجية "سيرجي لافروف". 🇪🇬🇷🇺@Russia_AR pic.twitter.com/pg6gpfyBRp — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 24, 2022

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، فإن لافروف سوف يجتمع مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وسوف يلقي كلمة أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، ومن المقرر أن جولة لافروف الأفريقية التي بدأت اليوم بجمهورية مصر العربية سوف تتضمن زيارة الدول الأفريقية الأبرز في المنطقة مثل: أوغندا، إثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، وذلك في الفترة بين 24 وحتى 28 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن الجانبان الروسي والمصري قد تناولا مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين، وتبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وفقا للمتحدث باسم الخارجية المصرية