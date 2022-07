لافروف يلتقي بالرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، وذلك بحسب الفيديو الذي نشره المتحدث باسم الخارجية المصري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان يظهر في مقطع الفيديو وزير الخارجية الروسي مترجلا من سيارته ذاهبا تجاه نظيره المصري، ومصافحا إياه بحرارة، وبعد ذلك انتقلا الوزيران داخل مقر الوزارة، وهما يتبادلان الأحاديث، وبحسب الصور التي نشرها المتحدث باسم الخارجية المصرية، فإنه حضر المباحثات بين الوزيرين وفدين رسميين ممثلين للقاهرة وموسكو.

In the presence of both delegations… Consultations between FM #Sameh_Shoukry & Russian FM Sergey Lavrov, to:

▪️ Discuss bilateral cooperation between Egypt & Russia

▪️ Exchange views regarding regional & international issues

🇪🇬🇷🇺@mfa_russia pic.twitter.com/mnL9tptRgW

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 24, 2022