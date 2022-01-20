لإدراجها ضمن أفضل 10 وجهات عالمية.. محافظة البحر الأحمر: لدينا 270 منشأة سياحية

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على خبر فوز الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم ، بأنها مدينة ذات معالم سياحية متنوعة وبها العديد من الأماكن السياحية التي تجذب السياح، بما في ذلك المحميات الطبيعية والسياحة العلاجية، وأضاف حنفي أن الغردقة بها الآن ما يقرب من 270 منشأة سياحية.

عودة السياحة

وأكد أن القيادة السياسية لعبت دورًا مهمًا ورئيسيًا في ملف البنية التحتية داخل محافظة البحر الأحمر، مما ساعد على عودة السياحة مرة أخرى، وكشف أن الطقس معتدل صباحاً وبارد ليلاً داخل المحافظة، وفي سياق متصل واصل هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدرستي التربية الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع، وذلك برفقه أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وأعرب عن امتنانه وتقديره لكل من يعمل على هذا النظام، للعناية والاهتمام بهذه الفئة ومصالحها دائمًا، والعمل على التميز بجميع الأوقات وتحقيق أفضل النتائج، وشدد منير على تهيئة المناخ المناسب لامتحانات الطلاب، مع المراقبة الدورية المستمرة من أجل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس “كورونا”، مشيراً إلى ضرورة التضامن والتعاون بالجهود المشتركة، لتحقيق الأهداف والارتقاء بمنظومة العمل وتحسينها.

كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر بالغردقة، يوم الأربعاء 19 يناير 2022، وذلك لصيانة المحولات الدورية التي يستخدمها قطاع الصيانة في كهرباء البحر الأحمر، مؤكدًا أنه تم فصل الكهرباء عن منطقة الكوثر لمدة 5 ساعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وذلك لاغراض الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع الشبكات الكهربائية بالبحر الأحمر، أن التيار الكهربائي ينقطع عادة للصيانة الدورية لمحولات الطاقة ونقل الأحمال، والتي تتم بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، أو لأداء حالة طارئة، حيث تقوم فرق الصيانة بعمل مستمر للمحولات ولإبلاغ مركز العمليات بشكل دوري، وإصدار بيانات عن المناطق التي سيتم قطع التيار منها.