لأول مرة في الساحات.. موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإسكندرية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لمدينة الإسكندرية، حيث يستعد المسلمون لصيام يوم عرفة وبعدها يبدأ الملايين حول العالم بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويبدأون في ذبح الأضاحي.

موعد صلاة العيد في مدينة الإسكندرية

ووفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ستكون صلاة عيد الأضحي في تمام الخامسة و28 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية وبعدها يبدأ المسلمون في ذبح الأضاحي لقول الله عز وجل:”فصل لربك وانحر”.

صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى

وحسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف، سيتم السماح بفتح الساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، لأول مرة منذ أن تم إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا، ليعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه يتم الاستعداد على قدم وساق لتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بالتنسيق مع المديريات المختلفة في المحافظات والمحافظة التابعة لها.

خطبة صلاة العيد

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن خطبة عيد الأضحى ستكون حول ما تدخله الأعياد على المسلمين من فرح وسرور، إلى جانب أنها تكون مواسم خير وبركة تبتهج بها القلوب، وتتلاقي فيها الوجوه وهذا من فضل الله عز وجل على المسلمين فيقول الله سبحانه وتعالى: “قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون”، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النقر”، ويوم النقر هو اليوم الذي يلي يوم النحر.