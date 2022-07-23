لأول مرة…إجراء عملية جراحية كبرى بإحدى مستشفيات محافظة البحر الأحمر

تابع اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو 2022 محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إسماعيل العربي، بجراحات القلب والصدر في مستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، إجراء عملية جراحية كبيرة، من أجل إنقاذ حياة شخص تمت إصابته عن طريق إله حادة بالظهر، وتسبب بوجود جرح نفذ بالصدر من الجهة الخلفية، وأدت إلى تهتك أنسجة الرئة اليمني وحدوث إصابة بالأوعية الدموية الكبرى للقلب، وقد استغرقت العملية خمسة ساعات متتالية على يد كوكبة من أطباء جراحة القلب والصدر والجراحة العامة والتخدير، بالتعاون مع فريق من التمريض المدرب.

فريق طبي بمستشفى الغردقة العام ينقذ حياة مصاب

هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، بأن هذه العملية الخطيرة تجرى للمرة الأولى بمستشفيات المحافظة، وأشار سيادته إلى أن المحافظ اللواء عمرو حنفي تابع بنفسه حالة المصاب عقب الخروج من غرفة العمليات حتى تم حجزه بغرفة العناية المركزة لكي يستكمل العلاج اللازم له، وقد تقدم المحافظ بجزيل الشكر للفريق الطبي بجراحات القلب والصدر في مستشفى الغردقة العام، لإجراء هذه العملية الخطيرة وتمكنوا من إنقاذ المصاب، كما أشار حفني إلى أن محافظة البحر الأحمر تشهد في وقتنا الحالي طفرة كبيرة بالقطاع الصحي من حيث تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديث إلى جانب الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الموجودة حاليا وكذلك تدريب الأطباء وطاقم التمريض للوصول إلى فريق طبي مؤهل للتعامل واستقبال كافة الحالات.

صحة البحر الأحمر توجه بتكثيف فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة

ومن جانب آخر وجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي، فرق مكافحة ناقلات الأمراض في مدن المحافظة، تحت إشراف مدير إدارة المتوطنة بالمديرية دكتور محمد السيسى، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والاستكشاف بمدن المحافظة كافة، وقد تم بالفعل إجراء ترصد للحشرات وتم رش مبيدات القوارض و ضباب مسائي في كل من مناطق الهلال والقيادات والمحافظة والمستشفى العام ومنطقة أبو عشرة بالغردقة بقرية الشيخ الشاذلي، وكذلك في بلوكات خلف السنترال في مرسى علم، وشارع الاستاد خلف مجلس المدينة في سفاجا ومنطقة المستعمرة بالقصير وقرية الحمراوين.