لأكثر من 10 مليون مواطن.. التأمينات تعلن موعد صرف معاشات يوليو 2022

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية من خلال بيان رسمي قامت بنشره، بالكشف عن موعد صرف معاشات يوليو 2022، لجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات بالدولة، وأوضحت الهيئة أن المعاشات سيتم صرفها بالموعد المقرر من مختلف ماكينات الصراف الآلي الموزعة بجميع المحافظات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بحيث ستقوم الهيئة بصرف المعاشات لإجمالي 10.7 مليون مواطن، بقيمة 22 مليار جنيه، يتم صرفها بحلول الأول من كل شهر.

موعد صرف معاشات يوليو 2022

وقالت هيئة التأمينات الاجتماعية فبي بيان تفصيلي، قامت من خلاله، بالكشف عن مواعيد صرف المعاشات، بأن الجهات المنوطة بصرف المعاشات، ستبدأ إجراءات الصرف من يوم الجمعة الموافق الأول من يوليو المقبل، بحيث يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من أي من المنافذ الموضحة والتي تقوم بأعمال صرفها.

ومن جانبه، كان رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء “جمال عوض”، قد أكد على أن الهيئة تقوم بهذه الفترة، بالعمل على خدمة أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، من خلال أكثر من 1700 مقرر مخصص موزع بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، كما وتتيح الهيئة من خلال تلك المقار، إمكانية استلام كارت ميزة المجاني، والذي سيكون بديل عن البطاقة الزرقاء التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم الزرقاء ولم يقوموا باستخراج كرت ميزة الجديد، فقد أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة لن تقوم بقطع معاش أي من المستحقين حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة، ولكن سيتم تنشيط البطاقة الزرقاء ليتمكن من إتمام عملية صرف المعاش المستحق، وكان بنك ناصر قد أكد من جهته، على أنه سيتم التنسيق مع قيادات البنك، ليقوم بتيسير عملية صرف المعاشات للشهر المقبل، بحيث لا يعوق صرف المعاشات أي معوقات.