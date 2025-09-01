أخبار مصر

كيف ماتت بديعة إبنة ريا وعبد العال

أحمد المدبولي

في التاريخ الشعبي المصري قصص وروايات لا تعد ولا تحصى.

ومن ضمن القصص تبقى شخصية بديعة، ابنة السفاحتين ريا وحسب الله، لغز يحيط به الكثير من الغموض والقصص المتناقلة، خاصة وأن نهايتها جاءت مأساوية رغم حداثة سنها.

تعددت الحكايات حول المصير الذي واجهته، وتروي الروايات الشعبية مسارين مختلفين:

الرواية الأولى في وفاة بديعة

يقال إن بديعة أُدخلت إلى الملجأ العباسي بعد القبض على والدتها وخالتها، حيث عاشت حياة مليئة بالقسوة والإهمال نتيجة نظرة المجتمع إليها باعتبارها “ابنة ريا وحسب الله”.

ومع مرور الأيام شب حريق مفاجئ داخل الملجأ، أودى بحياة معظم الأطفال، وكانت بديعة من بين الضحايا.

الرواية الثانية
بينما تذهب حكاية أخرى إلى أن بديعة انتقلت للعيش مع جدتها وخالها أبو العلا، بعد الحكم على ريا وسكينة بالإعدام.

غير أن المعاملة السيئة والإهمال الذي تعرضت له من جدتها زاد من معاناتها، حتى أصابها مرض السل، لترحل عن الحياة وهي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.

وبغض النظر عن الرواية الأصدق، فإن الثابت أن بديعة رحلت طفلة صغيرة، تحملت وزر ماضي دموي لم يكن لها فيه ذنب، لتظل قصتها شاهد مؤلم على قسوة القدر والوصمة الاجتماعية.

