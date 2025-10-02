كيف فقد الفنان الراحل فؤاد أحمد بصره بسبب التمثيل

كشف نجل الفنان الراحل فؤاد أحمد تفاصيل مؤلمة عن السبب الحقيقي وراء فقدان والده لبصره.

وأوضح أن الأمر ارتبط بالمكياج البدائي الذي كان يُستخدم في تلك الحقبة الفنية.

وأوضح أن والده كان يعتمد على ألوان الزيت ودهانات السيارات “الدوكو” في رسم ملامحه لتجسيد الشخصيات التاريخية، حيث كان يقضي ما يقارب خمس أو ست ساعات في تجهيز المكياج قبل تصوير مشهد لا يتجاوز نصف ساعة، ليظل به طوال يوم التصوير.

وأضاف أن الفنان الراحل كان يضطر لإزالة هذا المكياج باستخدام البنزين والجاز، حتى إنه كان يستحمى بهما يومياً للتخلص من آثاره، وهو ما تسبب في مشكلات صحية خطيرة مع مرور الوقت.

ليكون الخطأ الأكبر خلال تأديته لشخصية “هامان” في مسلسل محمد رسول الله، حيث تأثر بصره وفقده بالكامل نتيجة المواد الكيماوية.

ويُذكر أن فؤاد أحمد قدم العديد من الأدوار البارزة، أبرزها شخصية “حمودة الأعور” في فيلم المشبوه، والبلطجي في فيلم خمسة باب، إلى جانب دوره في خلي بالك من عقلك كزوج لوالدة الفنانة شريهان.

وكان آخر أعماله مسلسل جمهورية زفتى، الذي شارك فيه وهو فاقد للبصر، في لفتة وفاء من صناع العمل تجاه مسيرته الفنية الكبيرة.

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.