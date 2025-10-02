أخبار مصر

كيف فقد الفنان الراحل فؤاد أحمد بصره بسبب التمثيل

أحمد المدبولي

كشف نجل الفنان الراحل فؤاد أحمد تفاصيل مؤلمة عن السبب الحقيقي وراء فقدان والده لبصره.

 

 وأوضح أن الأمر ارتبط بالمكياج البدائي الذي كان يُستخدم في تلك الحقبة الفنية.

 

وأوضح أن والده كان يعتمد على ألوان الزيت ودهانات السيارات “الدوكو” في رسم ملامحه لتجسيد الشخصيات التاريخية، حيث كان يقضي ما يقارب خمس أو ست ساعات في تجهيز المكياج قبل تصوير مشهد لا يتجاوز نصف ساعة، ليظل به طوال يوم التصوير.

 

وأضاف أن الفنان الراحل كان يضطر لإزالة هذا المكياج باستخدام البنزين والجاز، حتى إنه كان يستحمى بهما يومياً للتخلص من آثاره، وهو ما تسبب في مشكلات صحية خطيرة مع مرور الوقت.

 

ليكون الخطأ الأكبر خلال تأديته لشخصية “هامان” في مسلسل محمد رسول الله، حيث تأثر بصره وفقده بالكامل نتيجة المواد الكيماوية.

 

ويُذكر أن فؤاد أحمد قدم العديد من الأدوار البارزة، أبرزها شخصية “حمودة الأعور” في فيلم المشبوه، والبلطجي في فيلم خمسة باب، إلى جانب دوره في خلي بالك من عقلك كزوج لوالدة الفنانة شريهان.

وكان آخر أعماله مسلسل جمهورية زفتى، الذي شارك فيه وهو فاقد للبصر، في لفتة وفاء من صناع العمل تجاه مسيرته الفنية الكبيرة.

 

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.