كيف ردت الفنانة جومانا مراد على امرأة هاجمتها بعد وفاة ابنتها وهل سامحتها أم لا؟

تذكرت الفنانة جومانا مراد الهجوم الذي تعرضت له بعد وفاة ابنتها، تحديدا عندما انتشرت بعد الصور لها برفقة النجمة السورية سوزان نجم الدين، وكيف كان رد فعلها على امرأة هاجمتها بقوة.

جومانا مراد: اتوجعت بسبب هجوم الناس بعد وفاة ابنتي

حلت الفنانة السورية جومانا مراد ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر شاشة قناة On tv، ومن تقديم لميس الحديدي.

وتحدثت عن هجوم الناس عليها بعد وفاة ابنتها، حيث قالت لها امرأة لم تذكر اسمها: ماتت ابنتك ولم تتأثري، وها أنت تظهرين بفستان قصير، وملابس لا تناسب امرأة فقدت ابنتها.

وأكدت جومانا مراد أن هذا الحديث تسبب في وجع كبير بالنسبة لها، ولذلك قررت الرد وقالت لها: أنت لست في قلبي، ولا تشعرين بما أشعر به، ولم تمري بما مررت أنا به، ولا تعلمين ماذا يوجد في قلبي.

وتابعت: في هذا اليوم هجرني النوم، من شدة حزني، وعلى أي حال، ربنا يسامح هذه المرأة، وأنا شخصيا سامحتها على ما بدر منها.

وعن فكرة الإنجاب مجددا أكدت جومانا مراد أنها الآن تفكر في تربية أولادها قائلة: لا خلفة إيه يادوب أربي الإتنين اللي عندي.

وأوضحت أن والدها مات وهو راض عنها، وأن والدتها دائما تدعو لها، ولذلك هي لا تخشى من أي شيء في الدنيا.