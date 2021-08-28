كيف تقوم بالتسجيل في منحة 300 دينار الخاصة بالشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الرابط بالخطوات

يبدو أن هناك الكثير من المواطنين التونسيين في مصر يبحثون بشكل مستمر عن المنح المالية التي تقدمها بعض الجهات المعنية كمساعدات مالية بالتعاون مع بعض البنوك الكبيرة في مصر، وخلال الساعات القليلة الماضية ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ على محرك بحث جوجل الشهير بشأن المنح المادية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية للمواطنين التونسيين في مصر، ولكن ازدادت عمليات البحث بشكل مكثف بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديم منحة مالية للمواطنين التونسيين في مصر قدرها 300 دينار، كما أن المنحة المالية تعرف بمنحة الـ 300 دينار وكما ذكرنا هي خاصة للمواطنين التونسيين في مصر باعتبارها مساعدات مالية، حيث أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه المنحة مخصصة لفئات معينة من المواطنين التونسيين، ويتم صرفها من خلال منصة أمان الرقمية كما ان المنحة المالية مخصصة للأسر الفقيرة والمواطنين التونسيين محدودي الدخل، إضافة إلى ذلك أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المنحة يتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية، ولمزيد من التفاصيل بشأن كيفية التسجيل للحصول على المنحة المالية تابعوا معنا.

وبعد إعلان منصة أمان الرقمية “amen.social.tn” عن المنحة المالية المقدمة “منحة 300 دينار” أصبح جميع المواطنين في مصر يبحثون على جوجل عن كيفية الحصول عليها، خاصة بعد أن أوضحت منصة أمان الرقمية جميع التفاصيل الخاصة بهذه المنحة، حيث أعلنت الحكومة التونسية عن صرف مساعدات مالية استثنائية لأكثر من مليون مواطن من الفقراء والمتضررين من أزمة كورونا التي اجتاحت الكثير من المدن التونسية مثل الإعصار.

شروط الحصول على منحة الـ 300 دينار.

وضعت ” وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ” بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحوصل على منحة 300 دينار، حيث يتم صرفها لكل رب أسرة لا يمتلك دخل شهري، وكذلك سيتم صرفها للمواطنين حاملي الكارنيه الأصفر والأبيض، كما سيتم صرف المحنة لكل شخص لا يمتلك نشاط تجاري، وعلى مدار الساعة يمكن لجميع المواطنين التونسيين التسجيل من خلال منصة المساعدات الاجتماعية 2021 امان.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار.

من المقرر أن يستمر التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان حتى يوم 25 من شهر سبتمبر القادم، وسيبدأ صرف المنحة في أول الشهر نفسه لجميع المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة بالأعلى، ويمكن للمواطنين التونسيين التسجيل في منصة أمان الرقمية للحصول على منحة 300 دينار من الهاتف المحمول في دقائق معدودة، من خلال تطبيق الخطوات التالية:

1/ في بداية الأمر يجب عليك الدخول على ” منصة أمان الرقمية “.

2/ قم بإدخال البيانات الخاصة بك في الأماكن المخصصة لذلك.

3/ قم بالضغط على المربع الموجود بجانب كلمة “أنا لست روبوت”.

4/ اضغط على كلمة “تسجيل” الموجودة أمامك باللون الأزرق.

5/ انتظر لتظهر لك رسالة تؤكد لك أن التسجيل قد تم بنجاح، مرف بها كلمة سر يرجى الاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقاً.

6- الآن ستتمكن من صرف منحة الـ 300 دينار بعد أيام قليلة.