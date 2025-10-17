كيف تعامل المصريون مع ارتفاع أسعار البنزين؟

بعد زيادة أسعار البنزين.. المصريين بين ضحك وسخرية وتدبير الحال!

من أول لحظة الإعلان عن زيادة أسعار البنزين، قلب المصريين السوشيال ميديا مهرجان تعليقات ونكت.

البعض قرر يواجه الموقف بروح الدعابة، والبعض التاني قال “إحنا اتعودنا خلاص”.. أما الفئة الثالثة فبدأت تحسبها بالملي وتراجع خططها اليومية: مين هيركب؟ ومين هيمشي؟

الضحك سلاح المصريين الدائم

كالمعتاد، التعليقات كانت أسرع من القرار نفسه.

هاشتاج #البنزين_زاد تصدر التريند، ومعاه صور وفيديوهات بتجمع بين الكوميديا والوجع الجميل اللي المصريين دايمًا بيحولوه لنُكتة.

واحد كتب: “من النهارده العربية للزيارات الرسمية بس!”

وواحد تاني قال: “أول مرة أفكر أرجع أركب عجلتي القديمة اللي في البلكونة!”

خطط جديدة للتوفير

في الشارع، الناس بدأت تتصرف على طريقتها.

فيه اللي قرر يشارك جاره في المشاوير علشان يقلل البنزين، وفيه اللي بيدور على طريق أقصر، وفيه اللي خلاص سلّم أمره وقال: “ربنا يعينّا.. ونحسبها على الماشي.”

حتى أصحاب التوصيلات قالوا إنهم هيحاولوا “يثبتوا الأسعار شوية” علشان الزبون ما يهربش، لحد ما الأمور تستقر.

المواصلات العامة رجعت الأضواء

الناس اللي كانت متعودة تستخدم عربياتها الخاصة، بدأت تفكر تاني.

فيه اللي رجع يركب المترو أو الأتوبيس، وفيه اللي بقى يختار أيام معينة يخرج فيها بسيارته.

زي ما قالت “إيمان”، موظفة في شركة خاصة:

“أنا كنت كل يوم رايحة بالعربية، دلوقتي هاروح بيها يومين في الأسبوع والباقي مواصلات.. لازم نوفر.”

سوشيال ميديا بتغني.. والناس بتمزح

التريندات ما سابتش حاجة، أغاني اتقلبت، كوميكس نزلت، وصفحات كتبت بوستات ساخرة زي:

“النهاردة بنزين، بكرة جري!”

“اركب حصان وعيش الرومانسية من تاني!”

روح الدعابة فضلت مسيطرة رغم كل الضغوط، والمصري كعادته بيضحك حتى في عز الزحمة.

في النهاية.. الحياة مكملة

الزيادة اتنفذت، والتعليقات خلصت، لكن الحياة مكملة كالعادة.

الناس بدأت تتأقلم، وتدور على حلول بسيطة، وكل واحد بيحاول يتعامل بطريقته الخاصة.

في النهاية، المصري دايمًا عنده قدرة عجيبة على تحويل أي أزمة إلى موقف يضحك عليه، ويكمّل يومه بابتسامة، حتى لو كانت “بنزين بـ 21 جنيه”!