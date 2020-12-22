كيفية معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة؟ (الرابط والخطوات بالترتيب)

تعمل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية على إتاحة العديد من الخدمات أمام المواطنين بشكل إلكتروني، لتوفير الوقت والجهد عليهم، وأيضًا للحد من التجمعات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وفي هذا الإطار فقد أتاحت خدمة الاستعلام عن المخالفات إلكترونيا عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية، وفي هذا المقال سنعرض كيفية معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

وحرصًا منا في موقع “نجوم مصرية” على تلبية رغبة قراء الموقع وتوصبل المعلومات التي يحتاجونها بطريقة مبسطة سنعرض خلال السطور التالية الرابط الرسمي للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، حيث يمكن للراغبين من سائقي السيارات ومالكي المركبات التعرف على مخالفات المرور من خلاله.

خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة

وبالنسبة لكيفية معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة فستكون من خلال عدة خطوات بسيطة، حيث سمحت الإدارة العامة للمرور لأصحاب السيارات وسائقي المركبات الاستعلام عن مخالفاتهم بشكل إلكتروني عبر موقعها، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة “خدمات نيابات المرور”.

ثم تختار خدمة “الاستعلام عن مخالفات مرورية”.

تقوم بعدها بكتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة التي ترغب في التعرف على مخالفاتها إلكترونيا.

وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “استعلام” لتتمكن من معرفة المخالفات المرورية.

طريقة الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور

أما عن طريقة الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور فقد حددت وزارة الداخلية الطرق الخاصة بعملية دفع قيمة المخالفات المرورية عن طريق كافة المكاتب الخاصة بالبريد في جميع محافظات الجمهورية وشركات التحصيل الالكترونية ” فوري، وأمان، وضامن، وبيي”، وأيضًا من خلال فيزا كارد لكافة البنوك المصرية.