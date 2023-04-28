“لهواتف سامسونج ونوكيا”.. كيفية ضبط هاتفك على التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي هو نظام يهدف إلى استغلال الضوء الطبيعي في فصل الصيف لتخفيض استهلاك الطاقة، وذلك بتقديم الساعة ساعة واحدة عن التوقيت الشتوي، تم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بدءًا من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل ويستمر حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، لذلك سنستعرض في هذا المقال كيفية ضبط هاتفك سواء كان سامسونج أو نوكيا ليتناسب مع التوقيت الصيفي بخطوات بسيطة.

ضبط التوقيت الصيفي على الهاتف

إذا كان هاتفك من نوع سامسونج أو نوكيا يمكنك اتباع الخطوات التالية لتعديل ساعة هاتفك وفقًا للتوقيت الصيفي الجديد:

قم بالتوجه نحو الإعدادات. اضغط “الإدارة العامة” في سامسونج أو “النظام” في نوكيا. اضغط “التاريخ والوقت”. تأكد من أن الخيار الأول والثاني مفعلان. بعد ذلك قم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية للإعدادات. اضغط “حول الهاتف” في سامسونج أو “لمحة عن الهاتف” في نوكيا. اضغط “معلومات البرنامج” في سامسونج أو “إصدار Android” في نوكيا. اضغط “تحديثات نظام Google Play”. قم بتنزيل وتثبيت التحديثات اللازمة حتى تاريخ “1 أبريل 2023″، كما موضح بالصورة التالية:

من الممكن أن يكون هناك أكثر من تحديث فقم بتنزيلهم جميعًا، بعد ذلك سيقوم الهاتف بعمل إعادة تشغيل وسيتم ضبط الساعة للتوقيت الصيفي بشكل تلقائي.