كيفية تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2020/ 2021
قام القطاع الخاص بالمعهد الأزهري بالكشف عن أبتداء تسجيل الطلاب للاستمارات الخاصة بشهادة الثانوية الأزهرية الخاصة بعام 2021، حيث يستطيع جميع الطلاب بتسجيل الاستمارات إلكترونيا وهذا بشرط طباعة الاستمارة، ومن ثم يوقع عليها ولي أمر الطالب و من بعد يتم تسليمها إلى المعهد للقيام بمراجعتها،والتأكيد على صحة البيانات المكتوبة فيها.
خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية
يستطيع جميع طلاب الثانوية الأزهرية القيام بتسجيل الاستمارة إلكرتونيا عن طريق الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول على الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف، ثم اختيار الاستمارة الخاصة بالتقدم إلى الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية لعام 2021.
- على الطالب بإدخال رقم جواز السفر أو الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى الرقم السري الذي قام بالحصول عليه عن طريق المعهد الخاص به.
- بعدها يتم القيام بتسجيل رقم الهاتف الخاص به إضافة إلى مراجعة البيانات مثل تاريخ الميلاد و عنوان الإقامة و البريد الإلكتروني و رقم التليفون الأرضي.
- سوف يطلب منه القيام بتسجيل البيانات لآخر شهادة كان عليها الطالب، وسنة الحصول على هذه الشهادة.
- بعدها مباشرة يتم تحديد المنطقة الأزهرية وكذلك الإدارة التعليمية التي تكون تابعة للطالب والمعهد الذي يقوم بالدراسة داخله.
- يتم اختيار الشهادة من قبل الطالب المتقدم لها وكذلك المذهب و الشعبة.
- ثم بعد هذا يطلب من الطالب تحديد حالته إذا كان مستجد أو باق للإعادة والشعبة علوم أو رياضيات واللغة وأيضا مواد الرسوب إذا كان باقي للإعادة.
- يكون للطالب الحق بالقيام بتعديل البيانات الخاصة به مرة واحدة فقط.
- ثم يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ ومن ثم زر إرسال، ويقوم بعد ذلك بطباعة الاستمارة ثم يقوم بتسليمها إلى المعهد التابع له.