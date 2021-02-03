كيفية تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2020/ 2021

قام القطاع الخاص بالمعهد الأزهري بالكشف عن أبتداء تسجيل الطلاب للاستمارات الخاصة بشهادة الثانوية الأزهرية الخاصة بعام 2021، حيث يستطيع جميع الطلاب بتسجيل الاستمارات إلكترونيا وهذا بشرط طباعة الاستمارة، ومن ثم يوقع عليها ولي أمر الطالب و من بعد يتم تسليمها إلى المعهد للقيام بمراجعتها،والتأكيد على صحة البيانات المكتوبة فيها.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

يستطيع جميع طلاب الثانوية الأزهرية القيام بتسجيل الاستمارة إلكرتونيا عن طريق الخطوات التالية: