كيفية الحصول على “معاش إستثنائى” للإعانة على الظروف المعيشية

صرحت هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات، أنه يمكن حصول بعض الفئات على معاش إستثنائى، وهذا المعاش سوف يكون لأصحاب الأمراض المزمنة أو ضحايا الحوادث أو المتضررين من الكوارث العامة، والعاملين السابقين إستثنائيا، وذلك لإمكانية مساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، التى تمر بها البلاد فى تلك الفترة.

وللحصول على معاش إستثنائي، يجب إتباع بعض الخطوات من الأشخاص الذين يريدون الحصول على هذا المعاش، وذلك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للتأمينات والمعاشات على الشبكة العنكبوتية.

كيفيه الحصول على معاش إستثنائى

نتعرف على كيفية الحصول على معاش إستثنائي،

نتبع بعض الخطوات الهامة للحصول على معاش إستثنائي، وذلك وفقا لإحتياج كل شخص من خلال إستيفاء نموذج المعاش الاستثنائي المقدم من هيئة التأمينات العامة، ويكون ذلك من خلال ذهاب من يريدون الحصول على المعاش إلى مكتب التأمينات المختص بذلك، أو من خلال جهة العمل التى كان يعمل بها أو تابع لها فى السابق، ثم بعد ذلك يتم إعتماد الطلبات وختمها، ويتم إثبات الحالة التي هو عليها وحالته الإجتماعية والمعيشية، ليستطيع تقديمها لمكتب التأمين المختص فى مكان إقامته.

وعلى من يشرع فى الحصول على هذا المعاش عليه تقديم نموذج المعاش، إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

وإذا كان هناك رغبة لأحد المتضررين في الحصول على معاش بسبب المرض المزمن، سوف تقوم الإدارة إلى تحويل من أراد الحصول على المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لمعرفة نوع المرض المسبب لإعاقة الشخص وهل هذا المواطن يحتاج إلى علاج مستمر أم لا لإستحقاقه المعاش.

وإذا كان طلب المعاش الاستثنائي لبعض الفئات التى تسعى لهذا المعاش بسبب الظروف الإجتماعية القاسية، التى يتعرضون لها، فبعد تقديم الأوراق والمستندات اللازمة، يتم عمل بحث إجتماعي من الإدارة، وذلك لتحديد مصادر الدخل للشخص الذى يرغب فى الحصول على المعاش، وتقوم اللجان المختصة بفحص جميع الطلبات المرفق بها المستندات اللازمة، التي تدعم طلب المواطن المستفيد، والخطوة التالية يتم عرض الحالة التى تريد الحصول على هذه الإعانة، وتفاصيل حالتها الإجتماعية وجميع المستندات الخاصة المقدمة للحالة، وعرضها على اللجنة العليا المختصة وذلك لبحث الطلبات ثم النظر فيها وتحديد ما سيتم قبوله أو من يتم رفضه.