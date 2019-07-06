كيفية الاستعلام عن مخالفات مرور مصر وطريقة تقديم التظلمات

مخالفات المرور مصر من أكثر الأمور التي تهم كل قائدي السيارات في مصر، فقد يتعرض البعض منا أثناء السير إلي مخالفات مرور في مصر دون أن يدري نتيجة ارتكاب بعض الأخطاء إثناء السير، مما ينتج عنه تساؤل الكثير من الشعب عن المخالفات الموقعة علية من المرور ليدفعها؛ حتي لا تتراكم وتكون مبلغ مالي كبير قد ينتج عنه عجز البعض في دفع مخالفات المرور، وقد عملت وزارة الداخلية علي عمل موقع لاستعلام عن مخالفات مرور في مصر لتقل جهود المواطنين وتحافظ على وقتهم .

كيفية الاستعلام عن مخالفات مرور مصر

لكي تتمكن من الاستعلام عن المخالفة يجب عليك الدخول إلي موقع الحكومة المصرية قسم مخالفات المرور للاستفسار عن الخدمات الخاصة برخصة السيارة أو المخالفات أو أي شئ خاص بالمرور .

سوف تظهر أمامك عدة خيارات و التي تحتوي علي الخدمات وكل شئ خاص بالمخالفات المرورية مثل:

خدمة مخالفات رخص المركبات

خدمة مخالفات رخص القيادة

خدمة متابعة الطلبات

قم باختيار الخدمة التي تريد العمل عليها، ثم قم بإدخال رقم اللوحة السيارة الخاصة بك، وقم بإدخال رقم الرخصة وسوف تظهر لك المخالفات التي وقعت علي السيارة أو الدراجة النارية أو أي شئ آخر .

وقد عملت الوزارة علي توفير جميع سبل الراحة للمواطن، من خلال توفير بعض الخدمات الاخري مثل إرسال الرسائل إلي هاتفك الجوال في حال تلقيت مخالفة من خدمة احذر أنت مخالف، وتأتي الرسالة بتفاصيل المخالفة التي وقعت عليك .

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تظلمات مخالفات المرور

اعلنت الحكومة المصرية الالكترونية عن بدأ فتح باب التظلمات عبر خدمة موقع الحكومة علي الانترنت، ويمكن للراغبين الاستفادة والدخول الي الموقع عبر تظلمات مخالفات المرور، ويتم دفع المخالفات من خلال فوري كل ما عليك فعلة هو :

اختيار وملء هذه النموذج لتظهر المخالفات:

كتابة رقم الرخصة.

إذا كانت أرقام فقط سوف يتعين عليك ادخل المحافظة ونوع السيارة.

ثم سوف تضغط علي إجمالي المخالفات.

ثم تحدد المبلغ وتدفع من خلال فوري.

أو تقوم بكتابة تظلم على المخالفة، وسوف تحصل على رقم لمتابعة طلبك.

في نهاية هذه المقالة نرجو منكم أن نكون جاوبنا علي جميع الأسئلة التي تدور في ذهنك حول مخالفات المرور، وفي حال كان لديك أي استفسار حول مخالفات المرور مصر فاتركه لنا في التعليقات.