كيفية الإطلاع على ترقيات الموظفين 2021 إلكترونياً.. وأهم الشروط اللازمة للحصول عليها

يرغب كثير من الموظفين داخل الدولة بالحصول على الترقيات المناسبة لمكانتهم الوظيفة، و ذلك لأهمية الترقيات فضلاً علي المنصب المهم التي تمنحه للموظف من رفع مكانته الوظيفية داخل الشركة او القطاع الذي يعمل به، فتوفر له دخلاً أكبر و مرتباً مجزي، لحياة كريمة تناسب المعيشة الاجتماعية، و عليه قام مجلس الوزراء داخل جمهورية مصر العربية بعمل اجتماع للموافقة علي القرار الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة،حيث وصل عدد هؤلاء الموظفين إلى حوالي 800 ألف موظف مع الاحتفاظ بأجرهم السابق و سيضاف إليه خمسة في المئه علاوة الترقية، و في المقال التالي سنتناول كيفية معرفة نتيجة الترقيات للموظفين مع الشروط اللازمة لذلك.

كيفية معرفة ترقيات الموظفين إلكترونياً

عمل مجلس الوزراء بالموافقة علي قرار الترقية لكثير من الموظفين داخل الدولة بالنظام المركزي الإداري بالقطاعات العامة و المؤسسات الحكومية المختلفة ،كما اتاح للموظفين إمكانية الإطلاع علي الترقيات الصادرة و معرفتها بكل سهولة عبر الإنترنت ما عليك سوي اتباع الخطوات التالية :-

قم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة.

قم بالدخول إلي قسم الترقيات من خلال الصفحة الرئيسية.

قم باختيار المجموعة الوظيفية.

قم بتحديد كل من الدرجة المالية، و تاريخ التعيين، و كذلك تاريخ التثبيت. الوظيفي.

سيتطلب منك الإجابة علي بعض الاسئلة في حالة الحصول علي اجازات في أوقات سابقة، سواء كانت اجازات مرضية او الأجازات الخاصة برعاية الطفل.

قم بالضغط علي محرك البحث ليتم ظهور نتيجة الموظف من الترقيات.

الشروط الواجبة توافرها من أجل الحصول علي ترقية الموظفين

قام الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل انطباق الترقيات علي الموظفين الحكوميين داخل الدولة، و للحصول علي الترقيات الوظيفة المناسبة لهم و من أهم هذه الشروط ما يلي :-