كيفية إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة وشروط التقديم 2021

إحلال السيارات القديمة التي مر على استخدامها 10 سنوات يتم من خلال عدة خطوات تم الإعلان عنها من خلال مبادرة الرئيس السيسي للعمل على توفير بيئة نظيفة من خلال التفاصيل التي ا‘لنها مجلس الوزراء ورفع عمر المتقدم من 55 عام غلى 60 عام بناء على رغبة الأفراد، وتتم عملية الإحلال من خلال تقديم طلب على موقع جوجرين مصر، والتسجيل على الموقع وفق الشروط التي تم الإعلان عنها.

إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة

يتم إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة والاستفادة من التسهيلات التي أعلن عنها مجلس الوزراء ومنها الاستفادة من تمويل البنوك بنسبة فائدة 3%، والعروض الأخرى التي تهتم بالتقسيط على فترات طويلة ويمكن التقديم على طلب الإحلال من خلال التالي:

الدخول على موقع جوجرين مصر.

تسجيل حساب جديد وكتابة البيانات المطلوبة

تسجيل الدخول على الموقع بالرقم القومي وكلمة المرور

الانتقال إلى تقديم طلب إحلال وكتابة البيانات المطلوبة ومنها:

بيانات المتقدم.

بيانات السيارة.

مدة التقسيط.

استكمال البيانات والضغط على تقديم الطلب.

خطوات إحلال السيارات

بعد التقديم على طلب الإحلال يتم مراجعة الطلب والموافقة عليه وتلقي رسالة من المسؤول عن الإحلال إلى المتقدم بالتواصل مع احد البنوك المشتركة في المبادرة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات المالية والانتهاء من تسلم السيارة وتسليم القديمة.

أهداف مبادرة إحلال السيارات

أوضح مجلس الوزراء عن الفوائد الكثيرة التي تعود على مستفيدي برنامج إحلال السيارات ومنها: