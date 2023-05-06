كيفية أداء امتحانات المصريين بالخارج 2023 بكل سهولة.. كلام رسمي

بعد انطلاقها يبحث الطلاب عن كيفية أداء امتحانات المصريين بالخارج 2023، خاصة أن وزارة التعليم أطلقت بيانًا شرحت فيه كل شيء بطريقة سهلة، عبر موقعها، للصفوف من 4 ابتدائي إلى 2 ثانوي، ويستعرض لكم موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل في السطور التالية، في ضوء الخدمات الإخبارية التي يوفرها الموقع لكم على مدار اليوم.

كيفية أداء امتحانات المصريين بالخارج 2023

وانطلقت اليوم، امتحانات المصريين بالخارج أونلاين وذلك لطلاب النقل، ويتساءلون عن كيفية أداء امتحانات المصريين بالخارج 2023، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أولى الخطوات هو الدخول إلى منصة الامتحانات الإلكترونية، كما بينت الوزارة تعليمات مهمة لتنظيم أداء الامتحانات الإلكترونية 2022-2023، ومن ضمن التعليمات هو إن الدخول إلى المنصة من خارج جمهوزرية مصر العربية فقط، وبحسب الجدول الرسمي الذي تم إعلانه.

ومن ضمن الإرشادات الخاصة بوزارة التعليم هو إعلان دليل الاستخدام الخاصة بأداء كل امتحانات لكل مرحلة على المنصة الرسمية لأبنائنا بالخارج، وتم إتاحة الاختبارات الإلكترونية للترم الثاني بدءًا من اليوم السبت 6 مايو 2023، وذلك من 9 صباحًا إلى 4 مساء، بينما الطلبة المتخلفين عن امتحانات الترم الأول فسيكون موعدهم من 5 مساء إلى 11 مساء، ولكن بتوقيت الدولة المقيم بها طلاب المصريين بالخارج.

كما تحتوي الإرشادات على نشر الدليل الخاص بالاستخدام بأداء الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة “أبناؤنا في الخارج”، على أن يتم إتاحة أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني وذلك بدءًا من اليوم السبت 6 مايو 2023 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً، ولكن الطلبة المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول سيكون موعدهم بدءاً من 5 مساءً وحتى 11 مساءً، وذلك وفقا للتوقيت الخاص بالدولة التي يؤدي بها الطلبة الامتحانات.

امتحانات المصريين بالخارج 2023

وبخصوص طلاب المصريين بالخارج والذي لم يستطيعوا خوض الامتحانات خلال التوقيتات المعلنة، فيجب عليهم تحميل نسخة pdf للنموذج الخاص بالامتحانات وكذلك نموذج الإجابة من 12 مساء وحتى 24 ساعة، على أن يتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد الحل، بجانب كتابة بيانات الطالب عليها بنفس المكان يوميًا على المنصة، وذلك كما بينت وزارة التعليم.