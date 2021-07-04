كورونا يترك أثارا صعبة على وائل الإبراشي

منذ ديسمبر من العام الماضي لم يظهر الإعلامي وائل الإبراشي على شاشات التلفزيون وذلك بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وخضع الإبراشي لعلاج مكثف بالإضافة إلى بقائه لأسابيع في غرفة العناية المركزة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنذ أكثر من 6 أشهر لا يستطيع الإعلامي القدير الظهور على الشاشات.

ومن جهته أكد الإعلامي محمود سعد أنه تحدث هاتفيا مع وائل الإبراشي وشعر أنه لا يزال يعاني صعوبة في الحديث جراء الإصابة بالفيروس رغم تعافيه منه.

وطالما أن الإبراشي يعاني صعوبة في الحديث فإنه لا يستطيع الظهور على التلفزيون المصري من خلال برنامج التاسعة مساء الذي كان يقدمه مع الإعلامية نجوى إبراهيم.

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وكانت الإعلامية نجوى إبراهيم قد أصيبت في وقت سابق بفيروس كورونا وتعافت منه.