كواليس كليب أحمد سعد الجديد « الفلوس»

يحتفل المطرب أحمد سعد مع جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك عبر جرعة غنائية مبهجة في أغنية “الفلوس”، التي تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار مع ابتكاره فيها رقصة مميزة على طريقته الخاصة سرعان ما تصبح “تريند” على تيك توك ومنصات السوشيال ميديا مثلما حدث في رقصته الأخيرة بأغنية “سايرينا يا دنيا”.

ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيي، في حين أخرج الكليب عمر هلال، ويروج خلالها لتطبيق ماني فيللوز.

ويطلق أحمد سعد عبر أغنية “الفلوس” تريند جديد برقصته الخاطفة في الفيديو كليب والكوبليه المميز في كلماتها “وسع وسع للفلو للفلو”، والتي ظل يشوق جمهوره بها خلال الأيام الماضية بنشره العديد من الصور من كواليس الكليب ومقتطفات من الأغنية نفسها، ليقرر إطلاقها في ليلة العيد لما فيها من طاقة وسعادة وخفة دم في أدائه الغنائي.

وتعقب أغنية الفلوس تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة “اختياراتي مدمرة حياتي”، الأغنية الرسمية لفيلم “مستر إكس”، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيي.

تعد أغنية “الفلوس” استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها “قادر أكمل” التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب “يا عراف” الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.

لينك الكليب على يوتيوب:https://youtu.be/mcnHappAWSg