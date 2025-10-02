كواليس فيلم عسل أسود.. أسرار لا يعرفها أحد

يُعد فيلم عسل أسود واحد من أبرز الأفلام الكوميدية الاجتماعية في السينما المصرية الحديثة، إلا أن ما لا يعرفه كثيرون أن العمل كاد أن يخرج للنور بشكل مختلف تمامًا عما شاهده الجمهور.

في البداية، كان السيناريو يتناول قصة رجل أعمال مصري عاش سنوات طويلة خارج البلاد، وكان النجم العالمي عمر الشريف هو المرشح الأول لتجسيد شخصية “مصري”.

غير أن تعديلات لاحقة على النص حولت الشخصية إلى شاب عائد من الغربة، ليقع الاختيار على الفنان أحمد حلمي، الذي كان مرشح في الأساس لأداء شخصية السائق “راضي” الذي يظهر معه في المطار.

ومن الطرائف أن اسم عسل أسود لم يكن العنوان الأصلي للفيلم، إذ جرى نقاش طويل بين صناع العمل حول الاسم الأنسب، قبل أن يقترح الفنان لطفي لبيب هذا العنوان، ليحظى بموافقة جماعية، ويُعرض الفيلم بالاسم الذي أصبح جزءًا من نجاحه.

العمل لم يكن مجرد فيلم كوميدي، بل حمل رسائل اجتماعية عن الهوية والانتماء وأزمة الاغتراب، وهو ما جعل أحداثه قريبة من قلوب ملايين المصريين داخل وخارج الوطن.

تلك الكواليس تكشف أن عسل أسود لم يكن مجرد تجربة سينمائية عابرة، بل رحلة مليئة بالمفاجآت والاختيارات التي صنعت في النهاية فيلمًا محفورًا في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.