كنز تحت الماء .. بالصور اكتشاف معبد أفروديت في أبو قير بالإسكندرية

في سبتمبر 2023، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف معبد للإلهة أفروديت في مدينة تونيس هيراكليون، وهي مدينة يونانية قديمة تقع في الإسكندرية، تم اكتشاف المعبد خلال أعمال التنقيب تحت الماء التي أجرتها بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة، يعود تاريخ المعبد إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وهو مبني من الحجر الجيري، يحتوي المعبد على بقايا أعمدته وبوابته الرئيسية، كما تم العثور على عدد من القطع الأثرية في المعبد، بما في ذلك تمثال صغير للإلهة أفروديت، ويعد اكتشاف معبد أفروديت اكتشافًا مهمًا، حيث أنه يسلط الضوء على أهمية المدينة اليونانية القديمة في الإسكندرية، كما أنه يوفر معلومات جديدة حول عبادة أفروديت في مصر القديمة.

اكتشاف معبد أفروديت تحت الماء

وصف معبد أفروديت

كان المعبد مستطيل الشكل، ويبلغ طوله حوالي 20 مترًا وعرضه حوالي 10 أمتار، كان المعبد محاطًا بسور حجري، ويحتوي على بوابة رئيسية تواجه الشرق، و المعبد مكونًا من طابق واحد، ويحتوي على حجرة داخلية واحدة، هذه الحجرة الداخلية محاطة بأعمدة، وكان بها تمثال للإلهة أفروديت.

القطع الأثرية المكتشفة

تم العثور على عدد من القطع الأثرية في المعبد، بما في ذلك:

تمثال صغير للإلهة أفروديت، يبلغ ارتفاعه حوالي 20 سم.

عدد من التماثيل الصغيرة الأخرى، بما في ذلك تماثيل للإله أبولو والإلهة أثينا.

عدد من الأواني الفخارية والخزفية.

عدد من القطع الأثرية المعدنية، بما في ذلك العملات المعدنية والأدوات.

أهمية الاكتشاف

يعد اكتشاف معبد أفروديت اكتشافًا مهمًا لأسباب عديدة، بما في ذلك:

يسلط الضوء على أهمية المدينة اليونانية القديمة في الإسكندرية.

يوفر معلومات جديدة حول عبادة أفروديت في مصر القديمة.

يمكن أن يساعد في فهم أفضل للتاريخ الثقافي والحضاري لمصر القديمة.

كما يعتقد بعض علماء الآثار أن اكتشاف معبد أفروديت يمكن أن يساعد في الوصول إلى مقبرة كليوباتر، ملكة مصر القديمة، وكليوباترا هي واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ، وقد تم البحث عن قبرها منذ قرون، ويعتقد بعض علماء الآثار أن القبر يقع في مدينة تونيس هيراكليون، حيث كانت كليوباتر تعيش هناك.

الخطط المستقبلية

تخطط وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على معبد أفروديت وجعله متاحًا للجمهور، سيتم إجراء المزيد من أعمال التنقيب في الموقع لاكتشاف المزيد من المعلومات حول المعبد والمدينة القديمة.