كل ما تريد معرفته عن مسلسل “ألف ليلة وليلة” بطولة ياسر جلال

يستعد الفنان ياسر جلال للسفر إلى دولة المغرب خلال الفترة القادمة، وذلك لإستئناف تصوير مسلسله الجديد ألف ليلة وليلة، بعد أن تم تصوير جزء من العمل في القاهرة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

ياسر جلال - صورة أرشيفية

ويقوم الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل بتجسيد شخصية شهريار، بينما تظهر ياسمين رئيس بتجسيد شخصية شهرزاد، أما النجم أحمد بدير يظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب، كما تجسد هنادي مهنا شخصية حورية بحر، بينما يقوم محمد التاجي بشخصية قمر الزمان رئيس وزراء لـ شهريا.

العمل يضم عدد من النجوم أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، شيري عادل، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، وفتوح أحمد، محمد علي رزق، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.