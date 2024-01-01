كلية الدراسات البيئية تفتح باب التقديم للماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لدرجتي الماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة لفصل الربيع، والذي سيبدأ في الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2024، على أن يكون آخر موعد للتقديم الأحد 7 يناير 2024.

شعار كلية الدراسات والبحوث البيئية- عدسة نجوم مصرية

وقالت الدكتورة ريهام رفعت القائم بأعمال عميد الكلية أن رسالة كلية الدراسات والبحوث البيئية هي إعداد كوادر قادرة على إنتاج ونشر المعرفة ومجابهة التحديات البيئية وتقديم حلول مبتكرة لمشكلات المجتمع والبيئة باستخدام نهج الدراسات البيئية.

وتضيف دكتورة ريهام أنه في ظل تصاعد الاهتمام بالقضايا البيئية وتشعباتها، وما نعيشه من عصر الزخم المعرفي والتقدم التكنولوجي، حرصت كلية الدراسات والبحوث البيئية على تطوير برامجها سعيًا لتحقيق الريادة في معالجة قضايا ومشكلات البيئة، كأول كلية متخصصة في مجال العلوم والدراسات البيئية في الشرق الأوسط.

وتشير رفعت إلى أن البرامج المعاصرة للبحوث والدراسات البيئية تتطلب نوعًا من البحث العلمي القادر على الجمع بين العلوم الطبيعية والاجتماعية، بهدف فهم القضايا البيئية وإنتاج المعرفة المتكاملة.

ولموجهة هذا الاتجاه اكتسبت بحوث التخصصات البينية والمتعددة رواجًا كبيرًا في السنوات الماضية، لمعالجة القضايا البيئية المعاصرة بشكل شامل، حيث يصعب الاعتماد على تخصص واحد لدراستها، وهي الفلسفة التي تقوم عليها الدراسة في كلية الدراسات والبحوث البيئية. كماأنه يتفق ورؤية الكلية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة ومواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية.

برامج اللائحة الجديدة

تضم الكلية سبعة أقسام علمية تهتم جميعها بدراسة المشكلات البيئية والمجتمعية وهي:

قسم العلوم الإنسانية.

قسم العلوم التربوية والإعلام البيئي.

قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية.

قسم العلوم الأساسية البيئية.

قسم العلوم الطبية البيئية.

قسم العلوم الهندسية البيئية.

قسم العلوم الزراعية البيئية.

وتمنح العديد من الدرجات العلمية وهي “دبلوم الدراسات العليا، الماجستير، الدكتوراه”.

وقد وافق مجلس جامعة عين شمس في جلسته الاثنين الموافق 4-12-2023 على تطبيق اللائحة المالية والإدارية الموحدة لبرامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بداية من يناير 2024،والتي يمكن التقديم لها عبر اللينك التالي https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=V4s-fFRFL0KTyFGunZaih1bvCxDE2KJKk2DNSLa-DVJURTNaVEM1QVVWWjdTQjRBT1NKQ0tJQ1Y4RS4u

ومن البرامج الجديدة المقدمة: