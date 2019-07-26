كلمات اغنية “مهموم” للفنان “محمد منير” الجديدة

كلمات أغنية “مهموم” للكينج “محمد منير” هو الموضوع الذى سنطرحه عليكم زوار موقع “نجوم مصرية” ، حيث قام الفنان “محمد منير” بطرح أغنية جديدة بعنوان “مهموم” والتى كانت كلمات : أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع : أحمد إبراهيم ، تنفيذ وتريات: تامر غنيم، عود: إسلام القصبجى، جيتار : روكيت،الأغنية حصرية وقد أشعلت النيران على جميع مواقع التواصل الإجتماعى منذ طرحها بموقع اليوتيوب على قناة محمد منير الرسمية.

معلومات عن أغنية مهموم لمحمد منير

قام الكينج/محمد منير ، بطرح أحدث الأغانى الخاصة به ألا وهى أغنية “مهموم” عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب ، ومن المفروض أن يقوم الفنان الكبير “محمد منير” بإحياء الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان “جرش للثقافة والفنون”،سهرة ليلة السبت القادم الموافق 27 يوليو.

غاب الفنان الكينج مدة 17 عاماً، وهى مدة كبيرة فى حياة أى فنان فى مسيرته،وسيقدم حوالى 12 أغنية فى الحفل، ونعرض لكم بعضا منها:

أهل أول علىّ صوتك بالغنا قلبى مساكن شعبية الليلة يا سمرا حدوتة مصرية بلادى يا عرب

وغيرها من العديد من الأغانى التى سيؤديها خلال الحفلة – جرش للثقافة والفنون – مساء يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو 2019.

كلمات اغنية مهموم للكينج محمد منير الجديدة مكتوبة كاملة

نعرض لكم الآن زوار موقع “نجوم مصرية” كلمات أغنية مهموم لمحمد منير الجديدة 2019 مكتوبة بالكامل :

على قد الحب بيبقى اللوم وانا باقي عليكوا انما مهموم والغربة في حضنكوا طعمها خوف مهو انتوا عيوني إنما مكتوف إيه فايدة عين مبقتش تشوف كل اللي هييجي في بال إنسان ليكوا عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته بتحبوني ولا دة كيفكوا تتحدوني اللي ما بينا بقى بالنسبالي مهوش مفهوم لو كان للصبر حبال هتدوب وانا عاشق جرح من المحبوب كام مرة مشيت وواربت الباب

وعملت لحبكوا ألف حساب انا عاشق فعلا مش كداب كل اللي حييجي في بال إنسان ليكوا عملته قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته بتحبوني ولا دة كيفكوا تتحدوني اللي مابينا بقى بالنسبالي مهوش مفهوم

مشاهدة أغنية مهموم محمد منير 2019 :

يمكنكم زوار موقع “نجوم مصرية” مشاهدة أغنية مهموم للفنان الكبير الكينج / محمد منير بالكامل الحصرية 2019 من هنا :

عن محمد منير

تخصص الفنان محمد منير بفلسفة الحب والحياة والإنسانية بجميع أغانيه، حيث بدأت رسالة الفنان الكبير عندما قام بغناء أغنية “حدوتة مصرية” برفقة أخيه الأكبر “فاروق منير” لعزف أجمل أغانى التراث النوبى، حيث قابلا الشاعر الكبير “عبدالرحيم منصور” والذى رأى جمال الصوت بالفنان الكبير، ومنذ هذا الوقت وبدأت رسالة الفنان تتلخص فى كلمة “الإنسان”.

بدأت فلسفة الفنان “محمد منير” فى بداية مشواره حينما كانت أغانيه تُقام فى وسط الجيل العظيم من الفنانين الراحلين أمثال : عبدالحليم حافظ – العندليب-وغيره،كما كان لقاؤه بالموسيقار “هانى شنودة” يعتبر النقلة الأولى بتاريخ الموسيقى المصرية، ويرجع ذلك لظهور شكل متميز ومختلف تماما للمدرسة الطربية.

سار وراء هذا الفن الكثير من المطربين حتى أصبح الفنان “محمد منير” مدرسة مصرية، مزج فى ألبوماته بين الغناء العاطفى، والوطنى، مما يجعل المستمع يوجه سؤاله : هل يغنى الكينج لحبيبته أم لوطنه؟!

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