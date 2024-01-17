كلام رخيص.. ريهام حجاج تردّ على أنباء شماتتها في طلاق ياسمين عبد العزيز

علقت الفنانة ريهام حجاج على الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول رسالة منسوبة لها حول شماتتها في طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج - صورة أرشيفية تم تجميعها بواسطة كاتب المقال

ومن جانبها قالت ريهام حجاج في فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”: “أنا بعمل الفيديو ده عشان أرد وأنا من طبعي مش بردّ على أي إشاعات، ومن 6 سنين بيتقال عني كلام أنا عمري ما قلته، وأنا عمري ما ردّيت، لكن النهاردة أنا قررت أردّ، اللي اتقال النهاردة سخافة وقلّة احترام وقلّة دين، أنا النهاردة قاعدة في البيت وبكتشف إني كاتبة ستوري ومسحتها، عيب الكلام ده أنا معملتش كدة، والكلام ده منتشر على صفحات رخيصة بتدوّر على أي فتنة ووقيعة بين الناس”.

وتابعت: “عيب كدة احترموا نفسكم بقى وخلي عندكم دين وأخلاق بدل الانحدار اللي بقيتوا فيه ده”.

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مساء أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”.