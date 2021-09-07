كعدم ارتداء الملابس الداخلية.. باسم يوسف عن لبس الحذاء بدون شراب

يعرف الإعلامي باسم يوسف بخفة ظله، وحسه الكوميدي، ودائما ما يمازح متابعيه ويثير الجدل بآرائه وتعليقاته على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومازح باسم متابعيه هذه المرة، بصورة له ظهر فيها بلوك أنيق، ولكنه ارتدى حذاء بدون شراب.

وعلق على الصورة باللغة الإنجليزية كعادة معظم منشوراته، وتساءل إذا كان لوك “عدم ارتداء الجورب” يبدو بشكل جيد أم لا، مضيفًا ” قالوا لي إنه إيطالي، إنه أنيق، لست معتادا على ذلك إطلاقا؟ سمحوا لي بارتداء (جورب غير مرئي)، الأمر أشبه بعدم ارتداء الملابس الداخلية”

وتابع “من غير المريح أن أكون صريحا. كيف ترتدي النساء أحذيتهن بدون جوارب؟ ليس لدي فكره. على أي حال ، لا يزال تصوير رائع من قبل فريق مدهش”

وروج لعرضه القادم في هذه الأماكن التالية، قائلاً ” وأنا أنشر هذا فقط لأذكركم بعرضي القادم في إدمونتون، نيو جيرسي، كونيتيكت، تاكوما، إرفين وسان خوسيه.”

وشبهه عدد كبير من المتابعين بجيانلوكا فاتشي رجل الأعمال والمؤلف الإيطالي الشهير، حيث قال أحدهم “هو Gianluca Vacchi عضك” ليرد باسم ب “يا ريت”، وأضاف آخر ” لثانية فكرتك جيانلوكا فاتشي” ليرد باسم للمرة الثانية ب ” أتمنى ”

يذكر أن باسم يوسف هو كاتب، منتج، ناقد إعلامي ومقدم تلفزيوني مصري، وما لا يعرفه الكثير عنه أنه طبيب جراح.

اشتهر باسم وعرفه الناس ببرنامجه الإخباري الساخر “البرنامج”، الذي قدمه من 2011 إلى 2014.