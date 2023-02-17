كشف حقائق ونهاية صادمة.. الحلقة 12 من مسلسل أزمة منتصف العمر تثير الجدل

أثارت الحلقة 12 من مسلسل أزمة منتصف العمر الجدل، بعد نشر مقاطع صغيرة منها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولذلك سنقدم لكم في هذا الموضوع أبرز ما جاء في هذه الحلقة.

مسلسل أزمة منتصف العمر الحلقة 12

تدور أحداث الحلقة 12 حول الحالة النفسية لكل الشخصيات، والتي تظهر للمشاهد أن كل منهم يعاني من مشكلة نفسية ما.

وسوف يكتشف عزت خيانة زوجته فيروز مع عمر بسبب الحلق الذي سوف يجده، وعلى عكس كل التوقعات سوف يعيش حالة نفسية صعبة ويظهر كشخص قليل الحيلة.

والمفاجأة التي سوف تصدم زياد هي أن عزت سوف يقوم بكتابة كل أملاكه إلى ابنته مريم، وبذلك لن تستطيع فيروز أن تقدم له أي شيء.

وكانت نهاية الحلقة صادمة، حيث ختم المخرج الحلقة بموت مريم، ولكن لا أحد يعرف هل تخلصت من حياتها أم أن فيروز هي من فعلت ذلك.

ولكن هناك مشهد أشار به المخرج إلى احتمال تعرض مريم للأذى من عمر وفيروز، عندما اتصلت بوالدها وسمعها تصرخ ثم فجأة انقطع الصوت، وبعد ذلك تحدث معه عمر وأخبره أن كل شيء بخير.

وهناك توقع من الجمهور أن تهرب فيروز مع عمر في الحلقات القادمة، لكن يبدو أن الأحداث ستكون غير متوقعة للجميع.

مسلسل أزمة منتصف العمر يحقق نسب مشاهدة عالية

والغريب أن الجمهور يتابع مسلسل أزمة منتصف العمر بشغف كبير، على الرغم من رفض أكثرهم لفكرة المسلسل الأساسية، وهي وجود علاقة بين عمر وفيروز وهي متزوجة من والد زوجته.

ورد نجوم المسلسل على كل الانتقادات بأن العمل يتحدث عن قصة حقيقية، وطالبوا الجمهور بالصبر حتى نهاية المسلسل وسوف تتضح كل التفاصيل.