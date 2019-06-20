كشفت الارصاد عن ملامح الطقس والرطوبه  في فصل الصيف

في خلال يوم سيبدأ فصل الصيف فمع الحسابات يكون فصل الصيف بداية من يوم الجمعة موافق 21 يونيو فموعد الانقلاب الصيفي يكون في النص الشمالي والذي يعتد إشارة لبدء فصل الصيف يبدأ للنصف الكره الشمالي ونصف الكره الجنوبي يبدأ فيه فصل الشتاء

فقد كشف مدير أداره التحاليل بالهيئة العامه للأرصاد الجوية بتصريحات خاصه للموقع بان الذي يتميز به فصل الصيف هو ارتفاع درجه الرطوبة به والتي قد تتجاوز 80% و90% وترتفع عن درجات الحرارة ولكن سبب ارتفاع درجه الحرارة هو ارتفاع نسبه الرطوبة

واكد مدير أدارة التحاليل بالأرصاد الجوية بان اقصي واشد ارتفاع لدرجه الحرارة تم تسجيله في الصيف بلغت درجه الحرارة العظمي في القاهرة 40 درجه مئويه ومع ذلك ينصح المواطنين بالحفاظ علي المداولة للملابس الخفيفة والابتعاد عن الشمس بشكل كبير وتجنب الأماكن التي ليس بها تهويه وتجنب الأماكن المزدحمة والمليئة بالازدحام المواطنين.

نصائح لتجنب درجه الحرارة في فصل الصيف

1-ستخدام المظلات لتجنب ارتفاع درجه حراره الشمس وسقوطها المباشر علي الرأس

2- تجنب الوجود في الأماكن عديمه التهوية او المكان التي تسقط عليه أشعة الشمس مباشره

3- تجنب الوقوف في الأماكن المزدحمة بالمواطنين والمليئة بالأشخاص

4- استخدام الكريمات الواقية من الشمس واستخدام نظارات الشمس الكبيرة لحماية الوجه بشكل كبير

5- استخدام مزيلات العرق لتجنب رائحه العرق التي تظهر في الصيف لارتفاع درجه حراره جسم الإنسان

6- الاستحمام بالماء البارد قبل الخروج من المنزل وبعد الدخول

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