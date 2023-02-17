كريم فهمي: أزمة منتصف العمر مأخوذ من قصة حقيقية وهذا سر لقب “فوزي”

حل نجوم وأبطال مسلسل أزمة منتصف العمر ضيوفا على برنامج “يحدث في مصر”، مساء الخميس، وتحدثوا عن كواليس العمل ورأيهم في الهجوم عليه. ماذا قالوا؟.

أحداث أزمة منتصف العمر مأخوذة من قصة حقيقية

تحدث بطل المسلسل كريم فهمي، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يقدم برنامج يحدث في مصر عبر شاشة mbc مصر، وأكد أن المسلسل يحكي عن قصة حقيقية.

وأشار إلى إنه يعرف أن القضية التي يناقشها المسلسل شائكة، لكن كل الأبطال الذين ظهروا في المسلسل يجسدون أدوار حقيقية، لأن القصة واقعية.

ولفت كريم فهمي إلى إنه عكف لمدة ثلاثة أشهر مع المخرج كريم العدل من أجل رسم الشخصيات وعمل المعالجة الدرامية للقصة.

كريم فهمي أطلق على ريهام عبد الغفور لقب فوزي

حدث موقف مضحك في استديو يحدث في مصر، من خلاله تم الكشف عن اللقب الذي أطلقه كريم فهمي على ريهام عبد الغفور في كواليس المسلسل.

وأشارت ريهام عبد الغفور إلى أن كريم في البداية كان يقول لها فوزية؛ لأنها تجسد شخصية فيروز، لكن بعد قوة العلاقة بينهما ودعمها له وكأنها رجل في ظهره؛ فأصبح يناديها فوزي.

ومن جانبه قال كريم فهمي إن ريهام “غول تمثيل”، وأن مشاهده معها قوية للغاية، ومن شدة قوتها في التمثيل تجعله يشعر بأنه يلاعب الأهلي.