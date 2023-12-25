كريستيانو رونالدو يثير الجدل بارتداء جاكيت ظهر به محمد رمضان في إحدى حفلاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، خلال حضور مباراة ملاكمة أقيمت مساء أول أمس ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يقام في المملكة العربية السعودية حاليًا.

كريستيانو رونالدو ومحمد رمضان بالجاكيت - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهي الصورة التي ظهر فيها نجم نادي النصر السعودي، مرتديًا جاكيت من ماركة عالمية ارتداه الفنان محمد رمضان، في حفل سابق، مما عرض رونالدو للسخرية من قبل البعض الذين اتهموه بتقليد “الأسطورة”.

ويصل سعر الجاكيت الذي ارتداه “الدون”، إلى إلى 2213 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل حوالي 86 ألف جنيه مصري، وهو جاكيت بومبر مصنوع من صوف اللباد، مبطن باللون الأخضر، ومزين بمونوجرام العلامة.