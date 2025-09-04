كذبة بيضاء قادت سمير صبري إلى عالم النجومية

أحيانًا تنطلق الحكايات الكبرى من تفاصيل صغيرة، وربما من “كذبة بيضاء” لا يقصد صاحبها سوى لفت الانتباه، هذا ما حدث مع الفنان الراحل سمير صبري، الذي لم يكن يتخيل أن خدعة عابرة ستفتح له أبواب الفن وتجمعه بصداقة نادرة مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما روى في مذكراته “حكايات العمر كله” الصادرة عام 2020.

بعد انفصال والديه وانتقاله مع والده إلى القاهرة، وجد صبري نفسه جارًا لعدد من رموز الفن بينهم عبد الحليم حافظ، وكان يترقب عودة العندليب يوميًا محاولًا لفت انتباهه دون جدوى، حتى خطرت له فكرة جريئة: أن يقدم نفسه على أنه طفل أمريكي يدعى “بيتر” صدق عبد الحليم الحكاية وبدأ يبادله التحية بالإنجليزية، بل أهداه صورًا وأسطوانات، إلا أن الكذبة سرعان ما انكشفت حينما التقى عبد الحليم بوالد سمير، اللواء جلال صبري، الذي فاجأه بالقول: “أوضة سمير كلها صورك وأسطواناتك” عندها أدرك العندليب الحقيقة ليعاتب الفتى الصغير مازحًا: “سنة وانت عامل بيتر!” فأخبره سمير “عملت كده عشان بحبك”.

منذ تلك اللحظة وبدأت صداقة استثنائية بين عبدالحليم وسمير صبري، فخلال تصوير فيلم “حكاية حب”، ظهر سمير صبري لأول مرة وسط المجاميع في مشهد أغنية “بحلم بيك” وبعدها اصطحبه عبد الحليم إلى الإذاعة حيث التقى الفنانة لبنى عبد العزيز التي منحته فرصة المشاركة في برنامج “ركن الطفل” ليحصل على أول أجر له خمسون قرشًا.

لكن الصدفة الأهم جاءت أثناء مرافقة لبنى عبد العزيز إلى مواقع تصوير، حيث كان المخرج الكبير كمال الشيخ يبحث عن ممثل لمشهد قصير في فيلم “اللص والكلاب” أمام النجمة شادية، بعد أن تأخر الممثل المقرر، لم يتردد سمير في اقتراح نفسه وبمساندة لبنى حصل على الدور، ليضع أولى خطواته على طريق السينما.