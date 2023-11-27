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كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما.. نبيل الحلفاوي ينعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

حسن سعدي

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، زميله الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تصوير مشاهده في مسلسل “بقينا اتنين”.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل “أعمل أي” من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي.

حيث كتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر منصة X كلمات مؤثرة لزميله الراحل “‏كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية”.

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حسن سعدي

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة
عملت فترة بالمحاماه
حاليا اعمل بمجال الاتصالات
أعشق القراءة والكتابة ومتابعة الصحف العالمية
أجيد الكتابة في مختلف المجالات

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