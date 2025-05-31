كاتب صحفى يشن هجوم على دولة انجلترا بسبب تصرفتها ضد الدولة المصرية

شن الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى هجوم على دولة انجلترا بسبب بعض الأمور التي تفعلها ضد الدولة المصرية.

حيث وصفها فى حديثه، إلى أنها عاصمة دولة المؤامرات القذرة ضد مصر، مؤكداً أن التاريخ يُثبت هذا الأمر.

دندراوى الهوارى وعبر صفحته الشخصية على منصة إكس كتب منتقداً المملكة الانجليزية قائلاً :

ستظل لندن، عاصمة دولة «المؤامرات القذرة» ضد مصر، على وجه الخصوص.. وما تعرضت له مصر عبر تاريخها من كوارث، إلا وكانت بريطانيا اللاعب الرئيسى فى التخطيط والتنفيذ..

سجلات التاريخ، تئن بمكائد بريطانيا وكاشفة لمؤمراتها..

يكفى إنها العاصمة الأهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ورفاقها، حالياً!

فليس مستغرباً لما يردده سفيرها فى مصر، من أكاذيب وقحة!