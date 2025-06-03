قوته 6.2 درجة.. زلزال جديد يضرب مصر تأثرا بهزة أرضية شديدة قبالة السواحل التركية

زلزال.. استقبلت عدد من محافظات مصر هزة أرضية جديدة، تأثرا بـ زلزال وقع جنوب شرق بحر إيجة قبالة السواحل التركية.

زلزال السواحل التركية يصيب 9 دول من بينها مصر والسعودية

حسب وسائل الإعلام العالمية، فإن زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب جنوب شرق بحر إيجة قبالة السواحل التركية على منطقة الحدود بين جزر دوديكانيسا وتركيا، لتصل آثاره إلى مصر في تمام الساعة 2.25 بعد منتصف الليل.

وأشار مركز أبحاث الزلازل الأورومتوسطي إلى أن زلزال عنيف ضرب شرق البحر المتوسط، لسشعر به 9 دول منها مصر والسعودية.

زلازل مصر الأخيرة

على مدار الساعات القليلة الماضية، استقبلت محافظتا الغردقة والجيزة بهزة أرضية بلغت قوتها 2.3 درجة على مقياس ريختر، دون أن يشعر بها سكان المحافظتين.

وسبق هذه الهزات، زلازل أخرى تراوحت قوتها ما بين 6.9 درجة و4.3 درجة على مقياس ريختر في النصف الأخير من مايو الماضي، تأثرا ببعض الهزات التي أصابت جزيرة كريت في اليونان وبعض المناطق الأخرى، وذلك دون رصد أية خسائر مادية أو بشرية ناتجة عنها، لكنها أثارت الذعر والقلق في نفوس المواطنين.