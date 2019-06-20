قناة تايم سبورت المجانية الأرضي: تردد القناة وخطوات الاستقبال عن طريق الجهاز الرقمي والجاهز العادي

تستضيف مصر النسخة الحالية من بطولة كأس الامم الافريقية 2019، والتي تضم كوكبة كبيرة من المنتخبات الافريقية والتى تقدم لهم العديد والعديد من الخدمات السياحية والترفيهية للرفعة من الكرة المصرية وأيضا الرياضية عموما وعلى الجانب الاخر رفع ودعم السياحة الداخلية والخارجية لكافة الوافدين من الدولة لمشاهدة البطولة، وقد دعمت عدد من الدول مصر للفوز بـ التنظيم لتكون مصر صرح مفتوح للعالم لمشاهدة الجوانب الأخرى لمصر عبر العصور ومشاهدة معالمها وحضارتها ورفع اسم مصر بين الدول العربية والإفريقية، كما يأتى ذلك على مصر بالعبء الكبير من حيث التنظيم والتأمين واحكام السيطرة على كل شىء لخروج البطولة بالشكل الأمثل الذي يليق بها..

ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية وبدء نشر مواعيد البطولات ومباريات المنتخب المصري والذي يستضيف البطولة خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري والتي تستمر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل والذي يكون له افتتاح أولى مباريات البطولة على أرضه أمام منتخب زيمبابوي ،

استقبال قناة تايم سبورت المجانية

وخلال كافة بطولات كرة القدم حيث تحصل قناة بي أن سبورت الرياضية على كافة الحقوق البث ، والتى تقوم ببث المباريات من خلال الاشتراك المدفوع والمدعم من خلال الاجهزة الالكترونية الخاصة بها فقط، والتي تزيد مدة الاشتراك فيه بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر يحصل المنتخب الوطنى المصري على عدد من المباريات التى تكون له على أرضه فى الحق من اذاعتها فقط وفقا للقانون الدولي والتي يتم استقبالها من خلال الإذاعة والتلفزيون المصرية الرسمية وعبر قنوات المحلية وليس على القمر الصناعى النايل سات.

قناة تايم سبورت المحلية

وقد إذاعة مجموعة قنوات تايم سبورت عن إذاعة وبث مباريات المنتخب الوطنى المصري ببطولة كأس الامم الافريقية على التردد الارضي فقط من خلال البحث اليدوي والتي أخذت نفس تردد القناة الثانية الارضى، والتى يمكنك استقبالها من خلال التلفزيونات المدعمة خاصية البث الرقمي أو العادي من خلال الترددات الاضة عبر الحيز UHF 32.

خطوات استقبال قناة تايم سبورت الأرضي عن البث الرقمي

وخلال البحث عبر طرق استقبال تلك القنوات من خلال الدعم الرقمي من خلال الأجهزة التي تدعمها فقد نشرت عدد من المواقع عن طرق الحصول عليها من خلال تكلفة بسيطة بالخطوات

حيث يمكن الحصول على سلك دش عادي وتوصل إحدى طرفه خلال وصلة اريال عادية من خلال احدى المحلات وتكلفتها 5 جنيهات فقط، والطرف الاخر يتم ارتفاقه فى طبق الدش ولكن يتم تقشير السلك النحاسى الخارج من السكل ليكون باين ولكن بشرط ابعاد الشعر الابيض عن السلك النحاسى

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