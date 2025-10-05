أخبار مصر

قلق سناء جميل : كواليس أول لقاء بين محمد متولي وسناء جميل في “الراية البيضاء”

أحمد المدبولي

عندما اختير الفنان الراحل محمد متولي للمشاركة في مسلسل “الراية البيضاء” إلى جانب الفنانة الكبيرة سناء جميل، لم تكن الأخيرة على دراية كافية بأعماله، نظراً لأنها لم تكن تتابع التلفزيون كثيراً في ذلك الوقت.

 

ولذلك سألت صديقها القديم من أيام المسرح، الفنان نبيل الدسوقي، عن الممثل الذي سيجسد الدور أمامها، فأجابها: “محمد متولي”. لترد متسائلة بدهشة: “ده بطل! .. أنا خايفة لو مش كويس ياخد الدور ويوقعنا كلنا”، ليطمئنها نبيل قائلاً: “خدي بالك إنتِ من نفسك وإنتِ بتمثلي معاه”.

 

سناء استغربت من كلامه وردت : “يا سلام للدرجة دي؟”، فقال لها: “هتشوفي بنفسك”. وبالفعل، جاء اليوم الأول للتصوير، وظلت تسأل متولي بين المشاهد: “اسمك إيه؟”، ليجيبها بتواضع: “محمد متولي يا ست الكل”.

 

وبعد انتهاء أول مشهد جمعهما، اقتربت منه بطريقتها المميزة وقالت له: “إنت اسمك محمد متولي .. أنا مش هانسى الاسم ده خالص”.

 

وكان ذلك الموقف بداية تقدير واحترام متبادل بين فنانة كبيرة بحجم سناء جميل وموهبة صاعدة أثبت نفسه بقوة مثل محمد متولي.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.