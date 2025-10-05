قلق سناء جميل : كواليس أول لقاء بين محمد متولي وسناء جميل في “الراية البيضاء”

عندما اختير الفنان الراحل محمد متولي للمشاركة في مسلسل “الراية البيضاء” إلى جانب الفنانة الكبيرة سناء جميل، لم تكن الأخيرة على دراية كافية بأعماله، نظراً لأنها لم تكن تتابع التلفزيون كثيراً في ذلك الوقت.

ولذلك سألت صديقها القديم من أيام المسرح، الفنان نبيل الدسوقي، عن الممثل الذي سيجسد الدور أمامها، فأجابها: “محمد متولي”. لترد متسائلة بدهشة: “ده بطل! .. أنا خايفة لو مش كويس ياخد الدور ويوقعنا كلنا”، ليطمئنها نبيل قائلاً: “خدي بالك إنتِ من نفسك وإنتِ بتمثلي معاه”.

سناء استغربت من كلامه وردت : “يا سلام للدرجة دي؟”، فقال لها: “هتشوفي بنفسك”. وبالفعل، جاء اليوم الأول للتصوير، وظلت تسأل متولي بين المشاهد: “اسمك إيه؟”، ليجيبها بتواضع: “محمد متولي يا ست الكل”.

وبعد انتهاء أول مشهد جمعهما، اقتربت منه بطريقتها المميزة وقالت له: “إنت اسمك محمد متولي .. أنا مش هانسى الاسم ده خالص”.

وكان ذلك الموقف بداية تقدير واحترام متبادل بين فنانة كبيرة بحجم سناء جميل وموهبة صاعدة أثبت نفسه بقوة مثل محمد متولي.