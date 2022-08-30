قفزة صادمة في عدد حالات الطلاق خلال عام 2021

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التقرير التحليلي للنشرة السنوية الخاصة بإحصاءات الزواج والطلاق في الدولة المصرية.

وحسب التقرير التحليلي للنشرة السنوية على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الطلاق في مصر من 222 ألفًا و36 حالة طلاق في عام 2020، إلى 254 ألفًا و777 حالة طلاق في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

وباستعراض النتائج، نجد أن معدلات الطلاق مرتفعة في الحضر عن مثيلتها في الريف، وكذلك أوضحت البيانات خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، ارتفاع معدل الطلاق في الحضر من 2.7 لكل ألف من السكان عام 2017 حتى وصلت النسبة إلى 3.3 لكل ألف من السكان خلال 2021.

أما الطلاق في الريف ارتفع إلى نسبة 1.9 لكل ألف من السكان خلال عام 2021.

ولا شك أن هذه القفزة صادمة للمجتمع المصري، مما يدق جرس الإنذار لتفادي أزمات مجتمعية ضخمة في المستقبل.

وحسب التقرير التحليلي للنشرة السنوية، فقد ارتفعت عقود الزواج من 876 ألفًا و15 عقدًا في 2020 إلى 880 ألفًا و41 عقدًا للزواج في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 0.5% فقط.

وتبين أن محافظة القاهرة لها المقام الأول حيث بلغ معدل الزواج بها، نحو 13.8 لكل ألف من السكان، تليها محافظة مطروح بمعدل 10.4 لكل ألف من السكان، ثم محافظة بني سويف ومحافظة أسوان بمعدل 9.7 لكل ألف من السكان.

وتمثل محافظة الجيزة، أقل المعدلات، حيث بلغ معدل الزواج بها 4.7 لكل ألف من السكان، تليها محافظة البحر الأحمر بمعدل 5.9 لكل ألف من السكان.