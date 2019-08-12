قصة فيلم الفيل الأزرق 2..وآخر الأخبار

من الأفلام التى تم عرضها فى أيام عيد الأضحى المبارك ألا وهو فيلم “الفيل الأزرق 2″، وهو الجزء الثانى لفيلم “الفيل الأزرق-الجزء الأول”، وينقل لكم موقع “نجوم مصرية” آخر أخبار مشاهدات هذا الفيلم، وكذلك قصة فيلم “الفيل الأزرق 2” بالكامل

فيلم الفيل الازرق 2..آخر الأخبار

تشهد السينمات تكدس كبير من المواطنين على مشاهدة أفلام عيد الأضحى 2019، وخصوصا سينمات “وسط البلد” الموجودة بـ “القاهرة”، حيث تشهد زحام شديد من المواطنين لمشاهدة هذه الأفلام، وكذلك يحضر الموقف رجال الأمن والشرطة النسائية.

فى هذه الأثناء يشهد فيلم الفيل الأزرق الجزء الثانى وفيلم “أولاد رزق 2” إقبال كبير من الشعب المصرى على شبابيك التذاكر، وخصوصا الإيرادات الناتجة من هذه الأفلام والتى حققت أرقام ضخمة فى أيام قليلة.

تجاوزت إيرادات فيلم “الفيل الأزرق 2” حاجز 54 مليون جنيه مصرى منذ أسبوعين، بينما حقق فيلم “أولاد رزق 2” 12 مليون جنيه فى 3 أيام فقط من العرض بالسينما المصرية.

طاقم عمل فيلم الفيل الأزرق 2

يضم الفيلم نفس فريق العمل الخاص بالجزء الأول، ويآتى ترتيبهم كالآتى:

المخرج: مروان حامد

المؤلف: أحمد مراد

النجوم: كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، شيرين رضا، هند صبرى

الفنانون: إياد ناصر

ضيوف الشرف: تارا عماد

إنتاج: شركة “Synergy Films”

قصة فيلم الفيل الأزرق 2 كاملة

فيلم الفيل الأزرق الجزء الثانى هو عبارة عن فيلم دراما وغموض مصرى، تم إنتاجه سنة 2019،حيث تكون بداية أحداث فيلم الفيل الأزرق الجزء الثانى من بعد خمس سنوات من أحداث فيلم “الفيل الأزرق 1″، وخلال هذه الأحداث يتزوج د/يحيى من “لبنى”، ويتم طلبه لقسم “الحالات الخطرة”.

أثناء وجوده بهذا القسم، يقابل أناس يقومون بالتحايل عليه وخداعه، ويتلاعبون بحياته وكذلك بحياة الأسرة، ليقوم د/يحيى بالإستعانة بحبوب “الفيل الأزرق” للسيطرة على زمام الأمور، والتمكن من حل الألغاز التى تواجهه.