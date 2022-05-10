قصة أغرب من الخيال.. ما هو سبب طلاق البلوجر أحلام عادل بعد تصدرها الترند؟

مرت شهور على زفاف البلوجر أحلام عادل، حيث انتشر خبر زواج البلوجر أحلام عادل على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في الساعات القليلة الماضية انتهت قصة زواج البلوجر أحلام عادل بانفصال لسبب غريب جدًا لن تتوقعه.

من هي البلوجر أحلام عادل التي تصدرت الترند؟

البلوجر أحلام عادل هي ناشطة على السوشيال ميديا، تقدم محتوى اجتماعي وترفيهي على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن وصل عدد متابعيها على الفيسبوك إلى 2.9 مليون متابع على صفحتها، حيث بدأت البلوجر أحلام عادل بعرض العديد من الفيديوهات الكوميدية، مما جعل عدد متابعيها يزداد بشكل سريع وبالأخص بعد فترة الخطوبة والزواج.

تعد هذه التجربة الثانية للبلوجر أحلام عادل، حيث كانت لها تجربة أخرى ماضية ولكنها لم تكن موفقة، وعلقت البلوجر أحلام عادل على هذه التجربة قائلة :”اللي راح راح واللي جاي أحسن منه”.

تزوجت البلوجر أحلام عادل من بمهندس يسمى أحمد العجمي، وأقامت حفل زفاف أسطوري تمكن من خلالها من احتلال الترند، وشاركت متابعيها بصور لحفل الزفاف، فآخر صورة شاركتها البلوجر أحلام هي صورة لحفل الزفاف في 7 فبراير الماضي.

السبب الغريب لطلاق البلوجر أحلام عادل

أعلنت البلوجر أحلام عادل عن طلاقها بعد أشهر قليلة من الزواج لسبب غريب لن تتوقعه، حيث أكدت “أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات” مؤكدة أنها مصلية وليست ازازة خمرة ليعد سبب الانفصال من أغرب أسباب الانفصال على الإطلاق.