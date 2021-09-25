قريبًا هنشوف حكايات جديدة.. سيد رجب يشوق جمهوره للموسم الثالث من “أبو العروسة”

شوق الفنان سيد رجب جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي على موقع Facebook الشهير للموسم الثالث من المسلسل الشهير “أبو العروسة”.

شارك سيد رجب صورة أفيش المسلسل بالشخصية التي يجسدها فيه، واصطحبها بتعليق “قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في “أبو العروسة 3″ ”

يذكر أن الفنان القدير سيد رجب يجسد دور “عبدالحميد” في المسلسل، وهو دور الأب المتفاهم الذي يصاحب أبنائه ويحل مشاكلهم في هدوء، ويحاول بأقصى ما يملك إرضائهم، وذلك رغم بساطة وضعه المادي والتعليمي.

مسلسل ” أبو العروسة” من أكثر المسلسلات الاجتماعية التي حققت شهرة وشعبية كبيرة، ونالت على عدد مشاهدات عالية، وذلك بسبب تقديمه محتوى واقعي يشابه حال الأسرة المصرية البسيطة.

يشار إلى أنه تم عرض موسمين من المسلسل حققا نجاحًا كبيرًا، وينتظر الجمهور عرض الموسم الثالث منه بفارغ الصبر.

المسلسل من بطولة كوكبة من الفنانين وهم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمود حجازي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد عادل، رانيا فريد شوقي، أماني كمال، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كلا من كمال منصور، عمر جابر، وأحمد عبدالرازق.