قريبا.. عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد “مكانك”

أعلن المغني الشهير عمرو دياب عن قرب إصدار ألبومه الجديد بعنوان “مكانك”، وذلك كهدية مفاجئة لجمهوره مع اقتراب بداية عام 2024.

يمثل هذا الألبوم عودة للفنان إلى عالم الألبومات بعد آخر ألبوم له بعنوان “يا أنا يا لأ” الذي صدر في عام 2021.

مكانك – ألبوم جديد، قريباً

Makanak – New album, coming soon pic.twitter.com/yytqxc8DNQ — Amr Diab (@amrdiab) December 14, 2023

من المتوقع أن يحتوي الألبوم على مفاجآت موسيقية تمثل تطورًا كبيرًا في الموسيقى المصرية والعربية، حيث يعتبر عمرو دياب رائدًا في تقديم التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح برومو دعائي للألبوم يظهر فيه عمرو دياب بلوك جديد، وقد لاقى هذا الإعلان استحسان واهتمام جمهوره.

ويُذكر أن عمرو دياب قادم بقوة بعدما تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعًا عبر تطبيقات الموسيقى.