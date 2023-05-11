قرار رسمي من رئيس الوزراء بإعفاء الذهب بصحبة الوافدين من الضريبة الجمركية والرسوم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا رقم 1801 لسنة 2023، بشأن إعفاء جميع الواردات الذهبية والتي ترد بصحبة الوافدين من الخارج، من دفع الضريبة الجمركية وجميع الرسوم الأخرى التي كانت مقررة من قبل، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر تبدأ منذ تاريخ صدور القرار.

الواردات الذهبية المعفاة بقرار رئيس الوزارء

وقد تضمن القرار الخاص بإعفاء واردات الذهب، كلا من: الأشكال نصف المشغولة، وكذلك الأشكال المعدة للتداول النقدي، بالإضافة إلى الحلي وجميع أشكال المجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، حتى وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة. والتي تدخل إلى البلاد في صحبة الوافدين من الخارج.

الواردات الغير معفاة من الضريبة

من ناحيةأخرى فقد تضمن القرار، عدم إعفاء أصناف أخرى، ومنها: اللؤلؤ الطبيعي، أو اللؤلؤ المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو الأحجار شبه الكريمة المركبة، أو الأحجار المُرصعة على أي من الحلي والمجوهرات وأجزائها.

جدير بالذكر أن قرار السيد رئيس الوزارء، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية، والعمل على الحد من محاولات التهريب الجمركي لأي من أصناف الواردات الذهبية سواء نصف المشغولة أو المشغولة من خلال المنافذ الجمركية المختلفة.

توقع شعبة الذهب حول أسعار المعدن الأصفر في السوق المصري

من ناحية أخرى فقد صرح سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، بأن قرار السيد رئيس الوزارء حول إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية، سوف يتسبب في حدوث تراجع في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة بالسوق المصري.

كما أشار إلى أن استمرار تنفيذ القرار لمدة تصل إلى ستة أشهر، سوف يعمل على زيادة المعروض في السوق وهو ما يؤدي الى انخفاض الأسعار، لأن قرار السماح بدخول كمية من الذهب تعادل 150 جرام مع الوافدين من الخارج، سوف يأخذ الأسعار في طريق التراجع.