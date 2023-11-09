قرار رئيس الجمهورية بخصوص أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، ندب أعضاء لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

رئيس الجمهورية يجدد ندب أعضاء لجنة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 2023 على تجديد ندب كل من المستشار طارق محمود صلاح الدين رئيسًا للجنة، والمستشارين وليد محمد رفعت وأحمد مصطفى البقلي وأحمد يسري دكروري وحاتم فاضل “أعضاءً”، وندب المستشارين سمير وفيق ومحمد خيري فخري كعضوين جديدين باللجنة.

ويأتي تجديد ندب أعضاء اللجنة لمدة عام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتمويله.

أسماء أعضاء لجنة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين

الاسم المنصب طارق محمود صلاح الدين حامد رئيسًا وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادي عضوا أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي عضوا أحمد يسرى وفقى دكروري عضوا حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبدالمجيد عضوا سمير وفيق عبد الحميد حمدي عضوا محمد خیری فخرى على محمد عضوا

ما هي لجنة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين

تُعد لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، هيئة قضائية مستقلة تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.