قرار جديد لنقابة الإعلاميين بحق تامر أمين في أزمة إهانة الصعايدة

بعد أن خضع الإعلامي تامر أمين للتحقيق أمام لجنة في مقر نقابة الإعلاميين مساء اليوم السبت والذي استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، حيث حضر بنفسه لمواجهة ما نُسب إليه من إهانة الصعايدة والتكلم عنهم بطريقة غير لائقة فيما يتعلق بمسألة الإنجاب، أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا عقب انتهاء الاجتماع تضمن القرار الذي توصلت إليه النقابة وهو إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين مقدم برنامج ”آخر النهار“ على قناة ”النهار“ بسبب الطريقة ”غير اللائقة“ في حديثه عن ”الصعايدة“.

بيان نقابة الإعلاميين

وجاء في بيان نقابة الإعلاميين قرارها الذي تضمن: إنه “بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قد ثبتت مخالفة تامر أمين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، واستندت النقابة في قرارها إلى باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2 و4 و6 و7 التي تنص على ما يلي:

الفقرة رقم 2 من باب المبادئ العامة، تنص على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

الفقرة رقم 4 تنص على دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

الفقرة رقم 6 تنص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

الفقرة رقم 7 تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وانتهى البيان بالنتيجة وبناءً على ما تقدم “صدر قرار طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر“.