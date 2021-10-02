قرار جديد لتشجيع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في الفيوم

اتخذت مديرية الصحة فى الفيوم، عددًا من الإجراءات لتشجيع المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، وأكدت مديرية الصحة فى الفيوم، استمرار عمل فريق التواصل مع المواطنين من أجل تشجيعهم على التسجيل للحصول على لقاح كورونا على مدار يومي السبت والأحد القادمين بإشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة.

وتسعى محافظة الفيوم للتوسع في حملة تطعيم المواطنين لقاح بفيروس كورونا لحماية المواطنين من الوباء القاتل وخصصت 6 مراكز مجمعة للتطعيم بمراكز الشباب، من أجل رفع الضرر عن المواطنين والحصول على لقاح كورونا قبل محل إقامتهم.

استمرار عمل فريق التواصل مع المواطنين للحصول على لقاح كورونا

ويسعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى تخصيص لقاحات كورونا، وزيادة عدد فرق التطعيم والمراكز المنتشرة في مختلف المحافظة، للتيسير على المواطنين من أجل الحصول عليه، وتستهدف محافظة الفيوم تطعيم مليون و750 ألف مواطن تجاوز عمرهم نحو 18 عاماً، مع توفير لقاحات تطعيم العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وطلاب المدارس والجامعات وأعضاء هيئة التدريس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

نظر محاكمة المتهم بقتل زوجته وأبناءه الـ 6 فى الفيوم

على جانب آخر، نظرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، محاكمة المتهم بقتل زوجته وأبناءه الـ 6 في الفيوم، وأخضع المتهم في القفص الحديدي أمام القضاء ووجه له رئيس المحكمة سؤالًا عن المحامي المتخصص في الدفاع عنه ليرد المتهم قائلًا: أنا لا أريد محامي للدفاع عني متأجلش القضية.

وهنا أمر المستشار ياسر محرم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بضرورة تخصيص محامي من أجل الدفاع عن المتهم وقرر تأجيل الجلسة.

أحداث القضية تعود عندما قرر صاحب مخبز مقيم بقرية معجون بمركز إطسا، ويدعى ع.أ. ر”، التخلص من زوجته بقتلها وأطفالها بلا رحمة بعد تراكم الديون عليه وتفكيره في الانتحار، وعندما لم يجد حلًا لديونه قرر التخلص من زوجته وأطفاله.

يقول المتهم أنه وضع خطة التخلص من أطفاله، حتى لا يعانون بعد انتحاره فوضع مخدر فى عصير، ثم استل سكينًا، وراقبهم حتى أنهوا شرب العصير ، وخلدوا إلى النوم ثم ذبحهم، وبدأ خطة الذبح بزوجته أولًا لكنها قاومته في البداية فوجه لها عدة طعنات أنهت حياتها ثم قرر ذبح الأطفال واحدًا تلو الأخر حتى تخلص منهم جيمعًا.

ولم ينته المتهم من ذبح الأسرة كاملة فقط بل قرر إشعال النار في منزل مملوك له، ومحل تجاري من أجل انتحاره، لكن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض عليه وأحيل إلى المحكمة.