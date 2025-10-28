قرارات حازمة من محافظة القاهرة بشأن “الاسكوتر الكهربائي” و”التوك توك”

العاصمة المصرية تشهد تحركات مكثفة تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ضمن خطة شاملة تتبناها محافظة القاهرة لتنظيم حركة المركبات وتحسين السيولة المرورية في الأحياء والمناطق الحيوية.

وخلال الاجتماع التنفيذي الدوري للمحافظة، الذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تمت مناقشة ملفات خاصة بضبط الشارع القاهري ومواجهة الظواهر التي تؤثر على المظهر الحضاري للعاصمة.

غلق محال بيع الدراجات الكهربائية المخالفة

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالغلق الفوري لأي محل يبيع “الاسكوتر الكهربائي” غير المرخص أو المخالف للاشتراطات القانونية، مع مصادرة الوسائل المخالفة التي يتم ضبطها بالأسواق أو الطرق العامة.

وأوضح أن القرار يأتي للحد من انتشار وسائل تنقل غير آمنة قد تُعرّض حياة المواطنين، خاصة من فئة الشباب، لمخاطر أثناء استخدامها في أماكن غير مخصصة.

منع سير “المركبات ثلاثية العجلات” في الشوارع الرئيسية

أكد الدكتور إبراهيم صابر المنع النهائي لسير مركبات “التوك توك” في الشوارع الرئيسية بالعاصمة، مشددًا على تطبيق القانون بحزم على المخالفين.

وأشار إلى أن حملات ميدانية ستُنفذ بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وأجهزة الأمن لضبط المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطة لتحسين المظهر الحضاري وتنظيم المرور

أوضح محافظ القاهرة أن القرارات الجديدة تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة المنظومة المرورية وضبط الشارع القاهري، بالتوازي مع جهود تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير بدائل نقل آمنة ومنظمة توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الأمان والسلامة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات بكل حزم، بهدف تحقيق بيئة مرورية أكثر تنظيمًا وضمان سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للعاصمة.